Bug toont temperatuur in Fahrenheit in Android Auto en Wear OS

Is het de laatste dagen ook zo warm in de auto of volgens je Wear OS-horloge? Een vreemde bug zorgt ervoor dat de temperatuur wordt getoond in Fahrenheit in plaats van Celsius. Google erkent de issues en zegt ermee bezig te gaan.

Bug: temperatuur in Fahrenheit in plaats van Celcius

De laatste dagen verschijnen er verschillende verhalen op het internet over een bug die de temperatuur op verschillende apparaten verkeerd weergeeft. De redactie-inbox stroomt vol met soortgelijke verhalen en ook op de redactie van Android Planet zelf is dat het geval. Het gaat daarbij om auto’s met Android Auto, waarbij de temperatuur op het infotainmentsysteem wordt getoond in Fahrenheit. Slimme horloges die draaien op Wear OS hebben te maken met dezelfde issue.

Beide systemen werken in combinatie met een verbonden smartphone. Bij andere gebruikers, maar ook bij ons, staat in de Google-app aangegeven dat de temperatuur gewoon in graden Celsius moet worden weergegeven.

Bij sommige gebruikers is er wel een (tijdelijke) fix mogelijk. Open daarvoor de Google Assistent-instellingen, vink aan dat je de temperatuur in Fahrenheit wil zien en zet ‘m daarna weer op Celsius. Ontkoppel je toestel met Android Auto of je horloge en koppel ‘m daarna weer. Even dubbelchecken wat er staat in de weer-app is natuurlijk ook handig. Andere gebruikers laten weten dat het bij hen hielp om de eenheid van temperatuur van Celsius naar Fahrenheit en weer terug naar Celsius te zetten.

Google erkent het probleem, fix is onderweg?

In een supportartikel van Google voor Android Auto geeft een medewerker aan het probleem te erkennen en terug te komen met meer informatie als dat voorhanden is. Details over deze bug zijn echter nog niet bekend. Of het een kwestie is van een instelling bij Google of dat er een groter achterliggend probleem is, is dus de vraag.

Heb jij last van de getoonde temperatuur in Fahrenheit? Op welk systeem is dat en met welke apparatuur? Heb jij het handmatig alweer aan kunnen passen of blijft de temperatuur ‘verkeerd’ in beeld staan? Laat het even weten in de reacties!

Dank aan David, Huub en Simone.

