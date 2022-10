Je gaat naar buiten omdat Buienradar zegt dat het droog is, maar toch word je kletsnat. Hoe kan dat toch?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens Buienradar is het droog

Iedereen die apps zoals Buienradar gebruikt, heeft zich wel eens bedrogen gevoeld. De app zegt dat het droog is en het vooral ook droog blijft. Dus je pakt je fiets of je hond en je gaat vrolijk zonder jas naar buiten. Maar niet veel later zit je met een kletsnat pak of een natte hond. Soms zegt Buienradar zelfs dat het droog is terwijl je het buiten letterlijk ziet plenzen.

Het lijkt dan alsof de app gewoon slecht werkt. Op sociale media krijgt Buienradar daarom vaak de wind van voren. Soms is dat terecht, maar vaak ook niet. Er zijn verschillende redenen waarom Buienradar zegt dat het droog is terwijl het toch regent.

1. Verkeerde locatie

Wat je soms niet door hebt is dat de locatie van de app verkeerd staat. Je kijkt namelijk waarschijnlijk vaak in de app of het regent op een locatie waar je heen gaat. Als je dat vervolgens niet verandert, kan het zijn dat de app deze oude locatie onthoudt en je dus de voorspelling voor die plek geeft. Daar heb je natuurlijk niets aan.

Als je Buienradar toegang geeft tot je locatie met ‘Alleen bij gebruik van de app’, zorg je ervoor dat Buienradar altijd de juiste locatie heeft, maar niet onnodig je locatie in de gaten houdt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Te ver vooruit

Met de Buienradar-app kun je de voorspelling op verschillende tijden zetten. Standaard staat de app op 3 uur vooruit, maar je kunt Buienradar ook op 8 uur vooruit, 24 uur vooruit en zelfs 48 uur vooruit zetten. Hoe verder weg je gaat, hoe onzekerder de voorspelling is.

Dat komt doordat er voor deze voorspellingen verschillende berekeningen worden gebruikt. Kijk je drie uur vooruit, dan wordt er gebruikgemaakt van de meest actuele radarbeelden en zie je vanuit daar de verwachting.

Kijk je 24 uur vooruit, dan zie je een ander weermodel dat rekening kan houden met het ontstaan en oplossen van buien. Die situatie berekenen kost uren aan tijd, waardoor de 24 uur voorspelling elke zes uur wordt bijgewerkt. Dat betekent dus dat de informatie die je daar ziet mogelijk uren verouderd is.

Voor de meest precieze voorspelling kun je de Buienradar-app dus het beste op 3 uur vooruit zetten.

3. Buien ontstaan spontaan

Het nadeel van het model dat 3 uur vooruit kijkt, is dat die enkel de huidige situatie bekijkt en doortrekt. Je ziet dus de buien die al bestaan en op dezelfde manier verder bewegen. Maar in de lucht ontstaan ook nieuwe buien waar veel regen uit kan komen, en die staan dan nog niet op Buienradar.

Soms kan het helpen om terug in de tijd in plaats van vooruit te kijken en zelf in te schatten hoe een bui zich ontwikkelt.

Buienradar - weer RTL Nederland B.V. 8,8 (54.500 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Als je toch nat wordt

En als je dan toch nat wordt, moet je wel zeker weten dat je smartphone waterdicht is. Daar heb je een app voor. Is je smartphone niet waterdicht en belandt deze toch in het water? Dan kun je enkele acties ondernemen.