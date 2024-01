Bullit Group failliet: robuuste Cat-smartphones verdwijnen

Bullit Group, het bedrijf dat zich afgelopen jaren in de kijker speelde met de Cat-smartphones, is failliet. Plannen om de hardwaredivisie door te verkopen waren er wel, maar liepen op niks uit.

Bullit Group failliet: Cat-smartphones en Motorola Defy

Misschien heb je nog nooit van het bedrijf gehoord, maar Bullit Group is failliet. Dit bedrijf had de Caterpillar-merknaam in licentie en bracht de afgelopen jaren verschillende smartphones uit onder die naam. Zo werd vorig jaar de Cat S75 gelanceerd, een sterke smartphone waarmee je voor het eerst kon sms’en via een satellietverbinding. Ook de robuuste Motorola Defy werd een tijd geleden uitgebracht door Bullit Group.

Verschillende medewerkers laten via LinkedIn weten dat ze zijn ontslagen en ook is het faillissement inmiddels aangevraagd. Er was wel sprake om de hardwaredivisie van de hand te doen, zodat Bullit Group zelf zich verder kon focussen op communicatie via satellieten, maar dat is er niet van gekomen.

Wat dit betekent voor mensen die een abonnement hebben afgesloten op de specifieke service, is nog de vraag. Zoals gezegd kun je met de Cat S75 sms’en via een satellietverbinding, maar daar betaal je wel maandelijks voor.

Android Planet is bezig met contact leggen met Bullitt Group om onder andere dit uit te vragen. Ook zijn we benieuwd naar de (software-)ondersteuning van recent uitgebrachte toestellen en zaken als garantie. Zodra we hier meer over weten, werken we dit artikel bij.

Weinig aanbieders van sterke toestellen

Met het wegvallen van Bullit Group is er een bekende speler verdwenen in de al kleine markt van rugged smartphones. Er zijn nog enkele andere partijen die zich richten op zulke apparaten, bijvoorbeeld Crosscall en RugGear, maar die hebben recent niets uitgebracht. Je kunt ook kijken naar Chinese merken als Oukitel, maar daarvan is de ondersteuning weer ondermaats.

Verder zijn er bekendere fabrikanten die soms een robuuste smartphone uitbrengen, waaronder Samsung, dat onlangs de Xcover 7 introduceerde. Tot slot kun je kijken naar Gigaset, die naast reguliere smartphones ook af en toe een sterkere telefoon uitbrengen.

