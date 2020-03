‘Twee zoomlenzen en 52 megapixel-camera voor Huawei P40 Pro’

De Huawei P40 Pro krijgt een indrukwekkende camera. De vijfdubbele camera bevat onder andere een 52 megapixel-camera en twee zoomlenzen.

Specs van Huawei P40 Pro camera gelekt

Er was al eerder bekend dat de Huawei P40 Pro een vijfdubbele cameramodule op de achterkant krijgt. Nu is bekend geworden dat daar onder meer twee camera’s bij zitten met optische zoom, om beelden dichterbij te halen. De camera-specificaties verschenen op Twitter, afkomstig van iemand die al eerder correcte informatie over Huawei prijsgaf.

Vijf camera’s op Huawei P40 Pro

52 megapixel-hoofdcamera met Sony IMX700-sensor;

40 megapixel-ultrawidecamera met Sony IMX650-sensor;

Camera met telelens die 3x optische zoom mogelijk maakt;

Een periscopische zoomlens voor 10x optische zoom;

Time of Flight-sensor om diepte-informatie vast te leggen.

Naast de vijf lenzen zit er in de grote cameramodule ook een led-flits, een microfoon en een sensor om de kleurtemperatuur te meten. Er zijn nog geen details bekend over de dubbele selfiecamera aan de voorkant van het toestel.

Krachtig toestel, geen Google

Over verdere specificaties van het toestel wordt geen nieuwe informatie gegeven. Eerdere berichten melden echter dat de Huawei P40 Pro voorzien wordt van de krachtige Kirin 990-chipset, die we eerder zagen in de Huawei Mate 30. Het nieuwe vlaggenschip van Huawei zal geleverd worden zonder Google-apps en zonder Play Store. Huawei heeft daar met de AppGallery zijn eigen applicatiewinkel voor.

De Huawei P40 Pro wordt op 26 maart officieel gepresenteerd, dus dan weten we helemaal zeker welke specificaties het toestel allemaal heeft. Tegelijkertijd met de Huawei P4o Pro wordt zeer waarschijnlijk ook de Huawei P40 gepresenteerd. Een prototype van dit toestel is vorige week al uitgebreid gefotografeerd. Een derde variant, de Huawei P40 lite is als voorproefje eind februari al door de fabrikant gepresenteerd.

