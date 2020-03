Camera-update voor Samsung Galaxy S20-serie rolt uit in Nederland

De Samsung Galaxy S20-serie is inmiddels verkrijgbaar in Nederland. Vanaf nu rolt er een update uit voor Nederlandse toestellen, waarmee onder andere de autofocus van de camera beter wordt.

Camera-update Samsung Galaxy S20-serie in Nederland

Nieuws over verschillende updates voor de Samsung Galaxy S20-serie verscheen al eerder. Toen ging het echter om updates voor de Zuid-Koreaanse markt, het thuisland van Samsung. De Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus en S20 Ultra zijn inmiddels ook hier te koop en nu rolt er ook hier een update uit voor deze toestellen.

De software-update is rond de 370MB groot en is te downloaden voor alle modellen uit de Galaxy S20-serie. Daarbij gaat het om toestellen die unbranded zijn, maar ook om smartphones met aanpassingen van Vodafone of T-Mobile. In de omschrijving van de update wordt niet veel informatie genoemd naast aanpassingen voor de camera en de verbeterde beveiliging.

De nieuwste versie van de camera-applicatie wordt geïnstalleerd op de toestellen. Onder andere de autofocus van de toestellen is met deze update flink verbeterd. Goed kunnen focussen zorgt ervoor dat je objecten die je wil fotograferen ook daadwerkelijk scherp vastlegt.

Tijdens het schrijven van onze Samsung Galaxy S20 Ultra-review hadden we soms wat problemen met de autofocus. Ook de normale Samsung Galaxy S20 hebben we flink onder handen genomen, maar daar vielen deze issues niet op.

Update komt Over The Air

De update wordt Over The Air aangeboden en is daarmee direct op het toestel te downloaden. Wel raden we aan om dat even via een WiFi-verbinding te doen, gezien de grootte van het software-pakket.

Heb je nog geen melding ontvangen op je toestel, dan kun je ook handmatig checken of de nieuwe software al voor jouw toestel te downloaden is. Daarvoor open je de instellingen en gaat naar ‘software-update’. Check vervolgens of er een update klaarstaat en klik op ‘downloaden en installeren’.

Heb jij de update al binnen? Op welk toestel uit de Samsung Galaxy S20-serie is dat en merk je verschillen bij het focussen? Laat het ons weten in de comments hieronder.

