Deze camerafuncties van de Galaxy S22 komen naar oudere Samungtoestellen

Verschillende unieke camerafuncties van de Samsung Galaxy S22-serie komen in de toekomst ook naar oudere modellen. Je kunt denken aan een betere nachtmodus, autoframing of betere fotokwaliteit via social media-apps.

Camerafuncties Samsung Galaxy S22

Elke generatie smartphone is beter dan zijn voorganger, wat natuurlijk komt door de gebruikte hardware. Software speelt echter ook een grote rol voor verbeteringen. Samsung heeft bekendgemaakt dat het veel van de cameramogelijkheden van de Galaxy S22-serie ook naar oudere toestellen brengt, middels software-updates.

Wat er allemaal aankomt en voor welke toestellen heeft Android Planet op een rij gezet:

Nightography: betere foto’s in slecht licht

Bij de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra was een van de unique selling points de verbeterde camera in het donker. Zo schiet je nog betere beelden terwijl het licht niet optimaal is. Die functie komt binnenkort ook naar heel wat oudere modellen.

Zo kunnen gebruikers van de Galaxy Z Fold 2 en Z Fold 3 hiermee aan de slag. Ook eigenaren van een van de Samsung Galaxy S20-toestellen krijgen de nieuwe mogelijkheden voorgeschoteld. Heb je een Galaxy S21-smartphone of Note 20-model op zak, ook dan wordt de update binnenkort uitgerold.

Autoframing voor videogesprekken

Ook steeds meer te vinden in een videogesprek met collega’s, vrienden of familie? De Galaxy S22-modellen kunnen dan al aan de slag met ‘autoframing’. Daardoor ben je altijd het middelpunt van een videogesprek en ligt de focus precies goed. Bel je met een paar mensen in een groep tegelijk, dan wordt de beeldhoek automatisch aangepast, waardoor iedereen in beeld is. Deze handige functie komt binnenkort naar de Galaxy S21-serie, S21 FE, de Z Flip-familie en natuurlijk de Galaxy Z Folds.

Effecten bij videogesprekken

Doorgaand op videogesprekken, kun je binnenkort op jouw Samsung waarschijnlijk ook nog meer effecten gebruiken. Denk daarbij aan het vervagen van de achtergrond of kiezen voor een heel andere background. Deze mogelijkheden werken onder andere met WhatsApp, Microsoft Teams of Messenger van Facebook.

Naast hierboven genoemde toestellen kun je ook met je Samsung Galaxy S10-smartphone aan de slag met deze nieuwe mogelijkheden, toestellen van ruim drie jaar oud.

Nightography

Verbeterde fotokwaliteit via andere applicaties

Maak je een foto via de camera-app of via WhatsApp, dan zul je zien dat die laatste van iets mindere kwaliteit is. Daar komt ook verandering in met de komende update die uitkomt voor de Galaxy S21-serie, S21 FE, Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3.

Ook functies als videostabilisatie, nachtmodus, super HDR of het gebruik van de telelens in apps als TikTok, Instagram en Snapchat wordt mogelijk.

Update rolt al uit in Zuid-Korea, andere markten volgen

Genoemde update rolt al uit in thuisland Zuid-Korea. Wanneer we de update hier gaan zien is dus nog even afwachten. Natuurlijk houden we dat voor je in de gaten. Rollen de nieuwe mogelijkheden binnen op jouw toestel, laat het ons dan even weten! Dan nemen we het natuurlijk op in onze wekelijkse update-overzicht dat we elke vrijdag publiceren.

