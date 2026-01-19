Waarom casten mensen nauwelijks meer films naar hun tv?

Ooit was het doodnormaal om films of series naar je televisie te casten. Tegenwoordig gebeurt dat nauwelijks meer, blijkt uit onderzoek. Waar ligt dan eigenlijk aan?

Casten naar tv niet populair meer

De schok was best groot toen Netflix het vorig jaar onmogelijk maakte om films of series vanaf je telefoon naar de televisie te streamen. Het casten van content was ooit immers razend populair. Waarom zou de streamingdienst daar van het ene op het andere moment mee stoppen?

Omdat bijna niemand het meer doet, blijkt uit onderzoek van de website Lowpass. Minder dan tien procent van de mensen cast nog weleens iets naar zijn televisie. Dat is aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld tien jaar geleden, in de hoogtijdagen van de eerste Chromecasts.

De Chromecast uit 2018

De reden daarvoor is vrij simpel. Veel mensen hebben inmiddels een slimme televisie in huis, die beschikt over veel en vlot werkende apps. Je navigeert simpel door de menu’s met je afstandsbediening. Casten naar je tv is simpelweg niet meer nodig. En het is stiekem ook best lekker om je smartphone weg te leggen tijdens een filmavondje.

Wél is het natuurlijk erg jammer dat je in een hotel geen Netflix meer kunt streamen naar de televisie op je kamer. Inloggen op een apparaat dat wekelijks door meerdere mensen wordt gebruikt, vindt niet iedereen even prettig.

Einde van Chromecast was teken aan de wand

Het was natuurlijk al een teken aan de wand dat Google in 2024 stopte met het produceren van de Chromecast. Bovendien toverde de meest recente versie van dat apparaatje, de Chromecast met Google TV, een volledige interface op je tv. Die kon je bedienen met de meegeleverde afstandsbediening. Het casten zelf was toen al veel minder belangrijk geworden.

De huidige mediaspeler van de zoek- en AI-gigant, de Google TV Streamer, heeft daarom meerdere functies. Je gebruikt hem niet alleen om content van streamingdiensten te bekijken, maar ook als hub voor je smart home-apparaten.

