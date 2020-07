Cat heeft de S42 officieel onthuld. De duurzame ‘bouwvakkersmartphone’ overleeft zelfs de meest barre omstandigheden, draait op Android 10 en is vanaf deze maand verkrijgbaar.

Cat S42 officieel onthuld

Cat heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. De S42 kan dankzij zijn stevige behuizing zelfs de meest barre omstandigheden aan. Hij is daarmee ideaal voor mensen in de bouw, zorgpersoneel, horeca en hulpdiensten.

Cat S42 in een notendop:

5,5 inch-scherm werkt met natte vingers en handschoenen

Water- en stofbestendig dankzij IP68

Overleeft valtesten van 1,8 meter hoog

van 1,8 meter hoog 4200 mAh-accu

Programmeerbare knop aan de zijkant

aan de zijkant Android 10 (krijgt update naar Android 11)

Stevige behuizing

Cat-smartphones worden vaak ‘bouwvakkertelefoons’ genoemd. Heel vreemd is die geuzennaam niet, want de toestellen hebben altijd een stevige behuizing. De Cat S42, die de S41 opvolgt, is daarop geen uitzondering.

Het toestel voldoet aan een militaire bouwstandaard (mil-spec-810h) en overleeft volgens de fabrikant vallen van 1,8 meter hoogte. Een incidentele aanvaring met de tuintegels moet hij dus wel overleven. Ook extreme temperatuurwisselingen zijn geen probleem, evenals thermische schokken.

De Cat S42 beschikt over functies die goed van pas komen voor mensen met actieve beroepen. Het touchscreen reageert bijvoorbeeld ook wanneer je natte vingers hebt en het schermpje is altijd goed afleesbaar, ook in fel zonlicht. De IP68-certificering zorgt er verder voor dat het toestel volledig stof- en waterdicht is.

Cat S42 specificaties

Onder de motorkap zit een Helio A20-processor van MediaTek. Deze quad core-chip wordt bijgestaan door 3GB RAM en 32GB uitbreidbare opslag. De selfiecamera heeft een 5 megapixel-resolutie en de achterkant, die getextureerd is afgewerkt voor extra grip, biedt plaats aan de 13 megapixel-camera.

De knop op de zijkant kun je naar eigen wens programmeren, zodat je bijvoorbeeld snel de zaklamp kunt aanzetten. De Cat S42 draait bij uitkomst op Android 10. De update naar Android 11 pakt ‘ie definitief mee, over eventuele verdere updates is nog niets bekend. Wel belooft Cat de S42 drie jaar lang te voorzien van beveiligingsupdates.

Cat S42 kopen

De Cat S42 is per direct verkrijgbaar via de website van Cat. Het duurzame toestel heeft een adviesprijs van 249 euro. De verkoop begint ergens deze maand, maar je kunt je nu alvast inschrijven voor de pre-order.