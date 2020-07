Cat S62 Pro is robuuste smartphone met nieuwe warmtecamera

De Cat S62 Pro is officieel gepresenteerd en is Cat’s meest geavanceerde smartphone ooit. Zo bevat het toestel een flink verbeterde warmtecamera, Android Enterprise-ondersteuning en ook de update naar Android 11 is beloofd.

Cat S62 Pro officieel: robuust, professioneel en warmtecamera

De Cat S62 Pro is een nieuwe robuuste smartphone in het assortiment van Caterpillar. Het scherm is 5,7 inch groot en heeft een full hd-resolutie. Bedienen kan ook met natte vingers of met handschoenen aan. Dat is handig tijdens verschillende werkzaamheden of een regenbui. De chip is de Snapdragon 660, bijgestaan door 6GB RAM en 128GB interne opslag. Dat laatste is ook uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

De accu is 4000 mAh groot en ook is het toestel voorzien van een IP68-certificering. Daardoor is de Cat S62 Pro stof- en waterdicht. Zo kan het toestel 35 minuten onder water worden gehouden op maximaal 1,5 meter diep. Ook een militaire certificering is aanwezig. Zo overleeft het toestellen vallen van maximaal 1,8 meter op een harde ondergrond van bijvoorbeeld beton.

De afwerking op de achterkant is van rubber, wat zorgt voor meer grip. Tot slot is er aan de voorkant een laagje Corning Gorilla Glass 6 aanwezig. Dit geharde glas zorgt voor minder krassen en andere beschadigingen op het scherm.

Vernieuwde FLIR-warmtecamera

De smartphone beschikt over een vernieuwde warmtecamera. Deze FLIR Lepton-camera bevat vernieuwde warmtebeeldtechnologie. Hiermee kun je beter een warmtebron opzoeken en vastleggen in vergelijking met eerdere toestellen zoals de Cat S61.

Voor verschillende beroepen of klussen is dit een handige toevoeging. Zo kun je snel de plek vinden van de juiste waterleiding of checken of het dak wel echt goed geïsoleerd is. Het temperatuurbereik loopt van – 20 graden tot 400 graden Celsius en temperatuur meten kan tot een afstand van 30 meter.

Om warmtebeelden te maken in een hogere resolutie worden ook beelden van de primaire camera gebruikt. Door deze over elkaar heen te leggen, ontstaat zo een warmtebeeld met een hogere resolutie dan andere FLIR-camera’s op smartphones kunnen maken. Normale foto’s maak je in een maximale resolutie van 12 megapixel en aan de voorkant is een 8 megapixel-selfiecamera te vinden.

Overige specificaties Cat S62 Pro

De Cat S62 Pro heeft ook een programmeerbare knop, waaraan je een gekozen handeling kunt koppelen. Zo start je bijvoorbeeld snel de zaklamp, camera of gebruik je Push to Talk om te communiceren met collega’s. Naast een geheugenkaart is er ook plaats voor twee simkaarten. Op de achterkant is een fysieke vingerafdrukscanner te vinden.

Het toestel wordt geleverd met Android 10, maar ook de Android 11-update is beloofd. Het toestel krijgt daarnaast drie jaar beveiligingsupdates. Dat is de eerste twee jaar om het kwartaal en het derde jaar alleen als er kritische updates nodig zijn.

Ook is het toestel geschikt voor Android Enterprise, wat later uitrolt. Dit is vooral handig voor bedrijven. Zo kan een organisatie namelijk op afstand telefoons beheren, zonder dat elk toestel handmatig ingesteld moet worden.

Release Cat S62 Pro

De Cat S62 Pro heeft een adviesprijs gekregen van 649 euro. Het toestel is vanaf augustus te koop via de eigen website van de fabrikant. Ook is de robuuste smartphone dan te koop bij verschillende retailers.