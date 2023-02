Cat S75: stevige smartphone stuurt berichten via een satelliet

CAT heeft de S75 aangekondigd, een erg stevige smartphone die berichten kan versturen via een satellietverbinding. In dit artikel lees je alles over de opvallende telefoon.

CAT S75 officieel onthuld

Het Mobile World Congress – dat plaatsvindt in Barcelona – moet nog beginnen, maar Cat komt alvast met een nieuwe smartphone. De Cat S75 is net als de andere telefoons van het bedrijf een rugged toestel. Dat betekent dat de S75 erg stevig is, tegen stof en water kan en flinke vallen overleeft.

De Cat S75 is de stevigste smartphone van het bedrijf tot nu toe. Hij heeft een IP68- en IP69K-certificatie, waardoor ‘ie waterdicht is tot maximaal vijf meter diepte. Ook is het toestel bestand tegen vallen van 1,8 meter, stof, zand en extreme temperaturen. Het scherm moet door het laagje Gorilla Glass Victus niet snel barsten.

Het is verder mogelijk om de Cat S75 schoon te maken met water en zeep, desinfecterende gel en zelfs bleek. Het touchscreen is ook te bedienen met natte vingers of als je handschoenen draagt. De telefoon is wel behoorlijk dik (bijna 12 millimeter) en weegt maar liefst 268 gram. Ter vergelijking: dat is 100 gram zwaarder dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S23.

Satellietverbinding

Een belangrijke feature van de Cat S75 is dat de smartphone berichten kan sturen via een satellietverbinding. Dat is handig in gebieden waar geen mobiel netwerk beschikbaar is. In Nederland heb je bijna overal wel mobiel internet, maar in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Canada zijn er grote gebieden waar je geen bereik hebt.

De satellietfunctie heet ‘Bullitt Satellite Messenger’ en laat je naast berichten sturen ook locaties delen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld hulpdiensten in geval van nood alsnog te bereiken. Het toestel heeft daarnaast een fysieke SOS-knop. Gebruikers met een ‘normale’ smartphone ontvangen satellietberichten als een sms. Vervolgens moet je de Bullit Satellite Messenger-app downloaden om te reageren op iemand met een Cat S75.

Voor de ‘satellietberichtendienst’ is overigens wel een abonnement vereist. Bij de aanschaf van de Cat S75 krijg je drie maanden cadeau – en je kan dan 30 berichten per maand versturen. Daarna moet je maandelijks een bedrag neerleggen. Het goedkoopste abonnement kost maandelijks 4,99 euro en laat je een jaar lang 30 berichten per maand verzenden.

Het sturen van berichten via een satellietverbinding gaat niet zo snel als bij bijvoorbeeld een sms of WhatsApp’je. Bullitt Group, die de Cat-telefoons maakt, laat desgevraagd aan Android Planet weten dat het verbinding maken met een satelliet 20 tot 30 seconden duurt. Het verzenden van het bericht neemt vervolgens nog eens 20 tot 30 seconden in beslag.

Specificaties van de Cat S75

De Cat SA75 heeft een 6,6 inch-full-hd-scherm (2408 bij 1080 pixels) met relatief dikke randen en een notch bovenin. Het display heeft een hogere ververssnelheid van 120Hz, waardoor beelden vloeiender ogen. Onder de motorkap zit een MediaTek Dimensity 930-processor met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Op de achterkant zit een vingerafdrukscanner en een drievoudige camera. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Met de groothoeklens leg je makkelijker wijde gebieden vast, terwijl de macrocamera is bedoeld voor close-ups. De selfiecamera heeft een resolutie van 8 megapixel en de hoofdcamera bevat een speciale onderwatermodus.

Verder beschikt de Cat S75 over een 5000 mAh die kan snelladen met 15 Watt. Dat is niet erg rap, maar draadloos opladen is wel mogelijk. De telefoon draait nog op het verouderde Android 12, maar krijgt in de toekomst updates naar Android 13 en 14. De upgrade naar versie 13 verschijnt deze zomer. Cat belooft de smartphone tot slot vijf jaar lang van beveiligingspatches te voorzien.

Cat S75 prijs en release

De Cat S75 heeft een adviesprijs van 599 euro en moet in maart verschijnen. Een precieze releasedatum in Nederland is onbekend.