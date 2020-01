Overzicht: dit zijn de 3 nieuwe budgetsmartphones van Alcatel

Alcatel heeft zijn nieuwe serie smartphones gepresenteerd tijdens CES 2020. De Alcatel 1S (2020) en 1B zitten in de goedkoopste prijsklasse, terwijl de 3L (2020) zich onderscheidt door de camera.

Nieuwe voordelige Android-smartphones

Net als op de elektronicabeurs CES van vorig jaar doet Alcatel van zich spreken. De fabrikant, eigendom van elektronicamerk TCL, breidt het aanbod goedkope Android-smartphones verder uit. De meest opvallende daarvan is de Alcatel 3L (2020), die momenteel de voordeligste 48 megapixel-camera in een smartphone biedt.

1. Alcatel 3L (2020): 48 megapixels voor weinig

De nieuwe Alcatel 3L is met een adviesprijs van 139 euro op en top budgetsmartphone. Als je puur naar de camera kijkt, zou je dat niet verwachten. Het toestel is uitgerust met een drievoudige camera op de achterkant. De primaire lens heeft een 48 megapixel-sensor.

Daarmee is de Alcatel 3L (2020) de voordeligste telefoon die zo’n cameraresolutie biedt. Voorheen was dat de Xiaomi Redmi Note 8T. Dit toestel, ook met een 48 megapixel-camera, is momenteel te koop voor 165 euro.

De 48 megapixel-camera maakt gebruik van de quad-bayer-techniek, waarbij pixels wordt samengevoegd om zo een scherpere 12 megapixel-foto te krijgen. De primaire camera wordt daarnaast bijgestaan door een 5 megapixel-camera met groothoeklens en 2 megapixel-macrolens voor close-ups.

Verder heeft het toestel een 6,22 inch-scherm, octacore-processor (MediaTek MT6762), 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslaggeheugen. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh. Het toestel is verder voorzien van een nieuw design: de behuizing verkleurt als de lichtinval verandert, wat volgens Alcatel zelf doet denken aan het noorderlicht. De Alcatel 3L (2020) is nog in het eerste kwartaal van dit jaar verkrijgbaar in Europa.

2. Alcatel 1S (2020): flinke upgrade

De Alcatel 1S is een bekende naam. Vorig jaar bracht de fabrikant al een toestel uit met dezelfde naam, maar het 2020-model biedt enkele interessante verbeteringen. Zo heeft de nieuwe Alcatel 1S een driedubbele camera achterop : een 13 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-camera met dieptesensor en 2 megapixel-macrolens.

Verder heeft de Alcatel 1S (2020) hetzelfde scherm en dezelfde accu als de Alcatel 3L. Wel is de chipset minder krachtig en moet de 1S het doen met minder geheugen. Ook de 1S heeft het noorderlicht-effect op de behuizing en draait Android 10. In het eerste kwartaal van 2020 ligt hij in de winkels voor 99 euro.

3. Alcatel 1B: de goedkoopste

Tot slot ziet ook de Alcatel 1B het levenslicht op CES 2020. Het is één van de voordeligste Android-smartphones die je kunt krijgen, met een adviesprijs van nog geen 60 euro.

Daarvoor krijg je natuurlijk niet de meest spectaculaire hardware. De Alcatel 1B heeft een 5,5 inch-scherm met een resolutie van 1440 bij 720 pixels. De grote randen rond het scherm laten duidelijk zien dat het om een budgettoestel gaat.

Verder heeft de 1B een bescheiden octacore-processor met 2GB aan RAM en 16GB opslaggheugen. Dat kan worden uitgebreid met een micro-sd-geheugenkaartje. Een accu met capaciteit van 3000 mAh zorgt dat het toestel de hele dag aan blijft.

Om ervoor te zorgen dat de software soepel draait op de niet al te krachtige hardware, is de Alcatel 1B voorzien van Android Go. Deze uitgeklede versie van het besturingssysteem is speciaal gemaakt voor de allergoedkoopste smartphones. De Alcatel 1B is in het eerste kwartaal van 2020 te koop.

