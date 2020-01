Dit zijn de nieuwe Chromebooks van Samsung, Lenovo en Asus

Op de elektronicabeurs CES 2020 tonen Asus, Lenovo en Samsung hun nieuwe Chromebooks. Met geavanceerde hardware worden Chromebooks steeds krachtiger.

Nieuwe Chromebooks op CES 2020

De CES-elektronicabeurs in Las Vegas is in volle gang. Grote smartphone-aankondigingen worden daar zelden gedaan, maar andere productgroepen staan volop in de schijnwerpers. Zo presenteren Samsung, Lenovo en Asus elk hun nieuwe laptops met Chrome OS.

Lenovo IdeaPad Duet: meer tablet dan notebook

Technisch gesproken is het geen Chromebook. De Lenovo IdeaPad Duet is een tablet die draait op Chrome OS. Toch is het apparaat dankzij de ingebouwde kickstand en het bijbehorende toetsenbord-accessoire te gebruiken als volledige laptop.

Door het 10,1 inch-scherm is het apparaat prima te gebruiken als tablet. Chrome OS heeft daarvoor in de laatste update wat handige functies gekregen. Zo werkt deze IdeaPad met de nieuwe gebarenbediening en maakt het gebruik van de nieuwe rij snelkoppelingen onderin beeld.

Zodra je het platte toetsenbord aan de magneetjes klikt, is het echter een volledige, compacte Chromebook. Het scherm van deze Chromebook heeft een prima full-hd-resolutie en het apparaat draait op een MediaTek Helio P60T-processor. Hij is voorzien van 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag, een 7180 mAh-accu zorgt voor de stroom.

Lenovo Flex 5: flexibel scharnier

Naast de IdeaPad Duet presenteert Lenovo ook de IdeaPad Flex 5. Dit is een meer traditionele Chromebook in aluminium behuizing. De naam verklapt al een beetje dat het 13 inch-touchscreen helemaal terug kan klappen, zodat het een tablet wordt.

De Lenovo IdeaPad Duet gaat in de Verenigde Staten omgerekend 249 euro kosten. De Lenovo Flex 5 gaat daar in de verkoop voor omgerekend 312 euro. Prijzen voor Europa zijn nog niet bekend.

Asus Chromebook Flip C436: krachtige hardware

Asus kiest eenzelfde vormfactor voor hun nieuwe Chromebook als de Lenovo Flex 5: met een scharnier dat het 13 inch-touchscreen helemaal om laat klappen. Voor Chomebooks is dat niet het meest bijzondere, bij de C436 trekt vooral de krachtige hardware de aandacht.

Zo heeft de Asus de tiende generatie Intel i7-processor aan boord. Daarmee lijken de dagen voorbij dat Chromebooks met meer bescheiden hardware uitgerust worden dan reguliere laptops. Asus voegt daar nog 16GB aan werkgeheugen aan toe en een ssd-schijf die gebruik maakt van de nieuwe en razendsnelle NVMe-techniek. Applicaties openen en bestanden zoeken gaat daarmee vele malen sneller dan met de gebruikelijk eMMC ssd’s.

De Asus Chromebook Flip C436 is absoluut één van de krachtigere Chromebooks die binnenkort te krijgen zijn. Wanneer dat echter gaat gebeuren, is onduidelijk. Asus heeft nog niet bekendgemaakt wanneer en voor hoeveel het apparaat in de verkoop gaat.

Samsung Galaxy Chromebook: 4K amoled

Samsung gooit alle remmen los voor hun Samsung Galaxy Chromebook. Zo is het de dunste laptop ooit die Chrome OS draait. Dichtgeklapt is het apparaat slechts 1,4 centimeter dik.

In die platte behuizing heeft Samsung toch aardig wat weg weten te werken. Denk aan de nieuwste Intel i5 10210U-processor, 8GB aan werkgeheugen en ssd-opslag van 256GB. Ook heeft het apparaat een vingerafdrukscanner, webcam en extra ‘world-cam’ die de andere kant op kijkt. Daarnaast wordt de Chromebook geleverd met een S-Pen, die je kunt wegstoppen in de behuizing.

Maar het meest indrukwekkende is nog wel het scherm. De Galaxy Chromebook is namelijk voorzien van een 13,3 inch-amoled-scherm met een ontzettend hoge 4K-resolutie. Er zijn weinig laptops die dat bieden, laat staan voor de adviesprijs van omgerekend 895 dollar. Voor Chromebooks is dat echter behoorlijk aan de hoge kant.

De Galaxy Chromebook wordt verkrijgbaar in twee kleuren: ‘Mercury Gray’ en ‘Fiesta Red’. Het apparaat gaat in het eerste kwartaal van 2020 in de verkoop, maar het is onduidelijk of het ook naar Nederland komt.

