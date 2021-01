Tijdens technologiebeurs CES 2021 zijn er verschillende nieuwe smartphones en wearables aangekondigd, die in het komende jaar of later in de winkels komen te liggen. Maar er werd natuurlijk nog veel meer getoond. Wij zetten de tofste gadgets voor je op een rij.

De tofste CES 2021-gadgets

De grote technologiebeurs CES vindt dit jaar volledig online plaats, maar daardoor worden er niet minder nieuwe producten getoond. Naast smartphones en wearables is er nog veel meer tofs te zien.

Technologie tegen corona

Natuurlijk werken techbedrijven massaal aan manieren om ons te beschermen tegen het coronavirus, want daar valt nu flink mee te verdienen. Zo kan de nieuwe slimme deurbel van Ettie de temperatuur van de persoon voor je deur meten. De Arlo Touchless Video Doorbell is te gebruiken zonder deze aan te raken.

BioIntelliSense introduceert de BioButton. Deze knop draag je op je lichaam, waarna je hartslag en temperatuur constant in de gaten worden gehouden. Voordat je naar je werk of naar school gaat, krijg je een melding of dat mag of niet. De batterij moet het negentig dagen volhouden.

Targus introduceert een UV-C LED Disinfection Light, die je boven je toetsenbord en muis plaatst en vijf minuten per uur je apparatuur schoonmaakt met UV-C-licht. AirPop maakt een bijzonder mondkapje met een filter. De Active+ meet de luchtkwaliteit om je heen en registreert het aantal ademhalingen per minuut.

Het meest bijzondere mondkapje komt van Razer. Het bedrijf stelt het slimste masker ooit gemaakt te hebben. Project Hazel is gemaakt van transparant plastic om liplezen mogelijk te maken en heeft twee filters, waardoor het kapje wel wat weg heeft van een gasmasker. Via de bijhorende app worden gebruikers gewaarschuwd dat de filters vervangen moeten worden. Uiteraard wordt ook groen licht gebruikt, want het blijft Razer.

Thuiswerken

Naast technologie tegen het coronavirus, was er op CES 2021 ook veel aandacht voor thuiswerken. Met name technologie om dat een stuk prettiger te maken.

Vooral opvallend is de Lenovo ThinkReality A3-bril. Deze bril gebruik augmented reality om virtuele schermen voor je neus te toveren. Zo worden jouw werkmogelijkheden uitgebreid zonder dat je allerlei schermen in huis hoeft te plaatsen. Ook kijkt er nooit stiekem iemand mee, want alleen jij kunt de schermen zien.

Dell introduceert een wat saaie maar praktische Video Conferencing Monitor, speciaal gemaakt voor de vele videobelmeetings die we tegenwoordig hebben. Het beeldscherm heeft een ingebouwde camera en microfoon. Laatstgenoemde onderdrukt automatisch de storende geluiden om je heen. Vanaf februari komen er verschillende formaten van het scherm beschikbaar vanaf 520 dollar.

Lenovo komt met laptops op de markt die Dolby Voice ondersteunen. Deze technologie zorgt ervoor dat je digitale meetings beter klinken. Deze laptops, waaronder de ThinkPad X1 Yoga en X1 Carbon zijn vanaf februari verkrijgbaar.

De robots van Samsung

Samsung heeft een paar bijzondere robots geïntroduceerd voor in huis. Deze zijn nog niet in productie en geven enkel een idee over de gadgets van de toekomst. We kennen inmiddels allemaal wel de robotstofzuiger, maar de nieuwe Samsung Bot Handy zet de volgende stap. Deze robot kan objecten herkennen en oppakken en daardoor je kamer opruimen of de vaatwasser uitruimen.

Het doel van de Samsung Bot Care is om jouw gedrag in de gaten te houden. Dat klinkt wellicht eng, maar het is voor een goed doel. De robot kent je agenda en ritme, en waarschuwt er bijvoorbeeld voor als je te lang achter je computer zit.

Transparant slim scherm van LG

Natuurlijk werden ook een hoop televisies gepresenteerd tijdens CES 2021. Zo heeft LG een prototype dat kan buigen als je wil gamen en wordt er veel gewerkt met microled. Het mooiste scherm komt ook van LG en is transparant.

Het idee is dat dit 55 inch-scherm van achter het voeteneind van je bed omhoog komt en informatie toont, zoals het weer. LG weet 40 procent transparantheid te bereiken met het scherm. Volgens het bedrijf weten soortgelijke schermen tot nu toe maar tien procent transparantheid te halen.

LG denkt dat deze technologie thuis gebruikt kan worden als slim scherm, maar ook in restaurants en openbaar vervoer een uitkomst kan zijn. Het is nog niet zeker of dit scherm daadwerkelijk een echt product wordt.

Slimme bril

Ook interessant is de nieuwe slimme bril van Vuzix, die je aan je smartphone verbindt. Op de bril zie je stereoscopische beelden en je kunt je smartphone besturen via handgebaren. De bril moet komende zomer op de markt komen.

De smartphones van CES 2021

Natuurlijk zijn de smartphones van CES 2021 ook interessant. Check de LG Rollable eens, een smartphone die zichzelf uitrolt tot tablet. Ook heeft Alcatel twee betaalbare smartphones onthuld.