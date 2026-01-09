Dit zijn de 9 tofste gadgets van CES 2026: van Pebble tot LEGO

Tijdens techbeurs CES 2026 in Las Vegas laten praktisch alle techbedrijven hun nieuwste apparaten zien. Deze gadgets mag je niet missen.

De tofste CES 2026 gadgets

CES is de grootste techbeurs ter wereld, waar techbedrijven trotst hun nieuwste producten laten zien. Dit gaat om een combinatie van apparaten die al beschikbaar zijn, binnenkort uitkomen of voorlopig nog enkel als prototype bestaan. Naast nieuwe smartphones vallen ook allerlei gadgets op. We zetten de tofste CES 2026 gadgets daarom voor je op een rij.

1. Pebble Round 2

Pebble komt met een opvolger van de Time Round, zijn eerste ronde smartwatch. De Round 2 heeft een groter scherm, omdat de bezel is verdwenen. Ook gaat het horloge er qua batterijduur flink op vooruit. Kon je de Time Round maar twee dagen dragen zonder opladen, moet je met de Round 2 de twee weken halen. Ook zijn er microfoons toegevoegd om met AI te praten.

Pebble Round 2 kost 199 dollar en wordt vanaf mei 2026 geleverd.

2. LEGO SMART Play

LEGO-blokjes worden slim. Centraal staat een normaal ogende LEGO-steen met een chip erin. Deze Smart Brick kan reageren op andere blokjes of figuurtjes waar een tag in zit verwerkt. Vervolgens zijn geluiden te horen of lichtjes te zien die kloppen bij hetgeen wat je aan het bouwen bent. Zo zorgt bijvoorbeeld een Star Wars-figuurtje met een tag erin dat de Smart Brick het geluid van een laser maakt.

De eerste sets met LEGO Smart Play verschijnen in maart, vanaf 69,99 euro.

3. IKEA KALLSUP

IKEA doet steeds meer met tech. De nieuwste toevoeging is een klein bluetoothspeakertje van 10 dollar. De speaker is maar 7 bij 7 centimeter groot en heeft felle kleurtjes. Geinig is dat je maar liefst honderd van deze speakers aan elkaar kunt koppelen voor dezelfde muziek in je hele huis, tuin en de rest van de straat.

De speakers zijn vanaf april verkrijgbaar bij IKEA. De Europese prijs is nog niet bekend.

4. Project AVA

Razer geeft je AI-companion een gezicht en een lichaam. AVA leeft in een buis op je bureau, of op je nachtkastje. Je kunt zelf het personage kiezen en daar de hele dag mee babbelen. Project AVA is van Razer, dus uiteraard heeft de AI ook commentaar op hoe je gamet. Je krijgt tips wat je beter kan doen, en het personage viert mee als je iets goed doet.

Project AVA verschijnt in de tweede helft van 2026. Prijs nog onbekend.

5. LG W6 ‘Wallpaper’ TV

Televisiemakers doen hun best om hun schermen niet teveel op te laten vallen in je kamer, als het apparaat staat uitgeschakeld. De een doet dit met kunst en een lijst, terwijl de ander inzet op doorzichtige schermen. LG heeft nu de Wallpaper, die maar 9 millimeter dik is en waarbij alle communicatie draadloos gaat. Je steekt dus geen HDMI-kabels in de televisie zelf, maar enkel nog een stroomkabel.

Het is nog niet duidelijk wat de Wallpaper gaat kosten, maar het zal niet mals zijn.

6. Withings Body Scan 2

Withings zet de volgende stap in de wereld van slimme weegschalen. De Body Scan 2 houdt allerlei dingen in de gaten en kan je daardoor waarschuwen voor vroege tekenen van diabetes of een te hoge bloeddruk. Je hartleeftijd wordt ook bepaald en de weegschaal controleert direct of je een hartritmestoornis hebt. Je moet hiervoor wel elke keer anderhalve minuut op de weegschaal staan.

De Withing Body Scan 2 wordt in het tweede kwartaal van dit jaar geleverd en kost 499,95 euro.

7. Clicks Power Keyboard

Verlang je terug naar de tijd van de Blackberry, met een fysiek toetsenbordje op je smartphone? Dan kun je de Clicks Power Keyboard gebruiken. Deze klik je magnetisch aan de achterkant van je smartphone en kun je uitschuiven wanneer je het nodig hebt. Gebruik je het toetsenbord niet, dan laadt die ondertussen je smartphone op. De makers zien dit tevens als een ideaal product om in combinatie met een VR- of AR-bril te gebruiken, zodat je sneller kunt typen.

Clicks Power Keyboard kost 93 euro en wordt vanaf komende lente verzonden.

8. SwitchBot Onero H1

De Onero H1 van SwitchBot is een huishoudelijke robot met armen en een hoofd. Het apparaat lijkt op een robotstofzuiger waar een robot op geplaatst is, dus hij rijdt op wieltjes door je huis heen. De makers beloven dat de robot via een ingebouwd AI-model zelfstandig allerlei klusjes kan doen. Denk aan het doen van de afwas, het lappen van de ramen en het wassen van je kleren.

Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.

9. Asus ROG Zephyrus Duo

Asus komt met een zotte laptop op de markt met maar liefst twee 16 inch-oledschermen met 3k-resolutie. Beide schermen hebben een verversingssnelheid van 120Hz. De laptop heeft maar liefst 64GB werkgeheugen, een RTX 5090-gpu en een nog onbekende Intel Panther Lake-processor. Het toetsenbord kun je magnetisch aan de schermen bevestigen. Dat kan ook bovenop het onderste scherm, zodat je eigenlijk een normale laptop hebt. Je kunt de schermen ook boven elkaar, als een boek of als een tent plaatsen.

Prijs en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.

De smartphones van CES 2026

Natuurlijk worden er deze week ook extra veel smartphones onthuld. Lees alles over de Poco M8, de Redmi Note 15, een smartphone van TCL met e-ink en twee nieuwe Motorola-smartphones.