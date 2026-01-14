Dit zijn de mafste smartphones van CES 2026

Naast de ‘normale’ smartphones waren er op de beursvloer van CES 2026 ook weer vreemde toestellen te vinden die te leuk zijn om niet uit te lichten.

Rare smartphones van CES 2026

We hebben de tofste gadgets van CES 2026 al voor je op een rijtje gezet en de verschillende smartphones van de beurs uitgelicht, maar er blijven enkele maffe smartphones over die ook meer dan de moeite waard zijn. Deze apparaten zullen waarschijnlijk nooit een groot succes worden, maar laten zien hoe het ook anders kan.

MindOne Pro

Ikko gaat voor vierkant met de MindOne Pro. Het amoled-scherm is 4 inch groot en het toestel heeft maar een enkele cameralens. De 50 megapixel-camera kun je draaien om ook voor selfies te gebruiken. Het toestel draait op Android 15, maar heeft daarnaast een tweede besturingssysteem met een focus op AI-apps en gratis wereldwijd data.

De MindOne Pro is nu te koop met een vanafprijs van 375,95 euro. In februari worden er nieuwe exemplaren geleverd. De telefoon past in een speciaal hoesje van 77,95 euro dat een fysiek toetsenbord toevoegt. Daardoor krijgt het toestel wel weer het formaat van een normale smartphone.

Clicks Communicator

Smacht je terug naar de tijden van een fysiek toetsenbordje zoals de BlackBerry? Dan moet je bij Clicks zijn. Niet alleen komt dit bedrijf met een gadget waarmee je een fysiek toetsenbordje aan elke smartphone toevoegt, maar het bedrijf brengt ook een apparaat met een ingebouwd toetsenbord uit: de Clicks Communicator.

De Communicator wordt op de markt gezet als een smartphone om dingen te doen in plaats van te doomscrollen. Met een 4,03 inch-scherm ligt de focus op stukken typen. Dit apparaat wordt niet je volgende daily driver, maar pak je erbij als je productief wil zijn.

De Clicks Communicator draait op Android 16, gaat 499 dollar kosten en wordt later dit jaar verwacht.

Honor Robot Phone

Honor liet tijdens CES 2026 weer zijn smartphone zien met een camera aan een kleine robotarm. De camera kan je volgen terwijl de telefoon gewoon op tafel ligt.

Dat is niet alleen handig voor het maken van foto’s en video’s. De smartphone moet namelijk ook een AI-maatje worden die met je meekijkt en meeluistert. Honor zal de Robot Phone in maart tijdens Mobile World Congress 2026 officieel presenteren.

Samsung-scherm zonder vouw (en Galaxy Z TriFold)

De Galaxy Z TriFold van Samsung is natuurlijk ook een opvallende verschijning, omdat je het toestel meerdere keren kunt vouwen. Toch viel de smartphonemaker tijdens CES 2026 vooral op door een vouwbaar scherm te tonen zonder zichtbare vouw.

Volgens lekker Ice Universe is deze technologie mogelijk door niet over een enkele lijn te vouwen, maar de vouw beter te verdelen. Dat werkt door via lasers hele kleine gaatjes te maken die niet zichtbaar zijn met het menselijk oog.

Opvallend is dat deze technologie van Samsung waarschijnlijk voor het eerst wordt gebruikt in de komende vouwbare iPhone van Apple. Toch kun je er vanuit gaan dat het scherm ook in de volgende generatie Samsung-telefoons wordt verwerkt.

Meer smartphones

Natuurlijk werden er ook wat meer normale smartphones onthuld. Lees alles over de Poco M8, Redmi Note 15, een smartphone van TCL met e-ink en twee nieuwe Motorola-smartphones.