Met deze gave webapp zap je langs YouTube-video’s als op een tv

Channel Surfer is een nieuwe webapp die veel mensen terug in de tijd zal brengen. Het is een soort televisie, maar dan met allemaal zenders met YouTube-video’s. Zap met ons mee!

Het onvermijdelijke algoritme

Tegenwoordig zie je op basis van jouw zoek- en klikgedrag op bijna alle sociale media precies de content waarvan het platform in kwestie denkt dat jij die het leukst vindt. Zo ontstaat een persoonlijke feed. Het doel is natuurlijk om jou zo lang mogelijk te boeien en op het platform te houden. Maar, aan zo’n algoritme is het knap lastig ontsnappen.

Daarom word je nauwelijks meer verrast met berichten en beelden die het algoritme als oninteressant voor jou beoordeelt. Dat geldt overigens niet alleen voor Instagram en TikTok, ook voor Spotify en YouTube. Daarover gesproken, sinds het videoplatform in 2021 Shorts introduceerde, is het algoritme op YouTube aanweziger dan ooit.

Het lijkt daarmee sterk op TikTok, omdat de korte video’s ideaal zijn voor het algoritme om razendsnel te leren wat je boeiend vindt. Voor je het weet, zit je eindeloos te scrollen in de hoop op nog één leuke video. Het komt je slaap vaak niet ten goede.

Wat een contrast met vroeger, toen je al zappend op je televisie langs allerlei kanalen kwam. Toen bestond tenminste nog de kans om zenders tegen te komen waarvan je niet had gedacht dat die jou iets leuks te bieden hadden. Een modern algoritme had die voor je verborgen. Om het onverwachte weer een kans te geven, is de gloednieuwe webapp Channel Surfer in het leven geroepen.

Channel Surfer: ‘ouderwets’ televisie kijken

Ontwikkelaar Steven Irby maakte Channel Surfer in de hoop jouw door algoritmes bepaalde YouTube-feed om te zetten naar een klassieke televisiesetting. Dat is inclusief handige programmagids onderin beeld. Vergeet nadenken wat je wil kijken, je gaat ‘zappen’ en ziet wel wat je tegenkomt. Net als vroeger op televisie.

Wanneer je een kanaal aanklikt, val je midden in de video die op dat moment wordt afgespeeld. Je moet dan aan de hand van de beelden beslissen of je blijft hangen of liever verder gaat naar een andere zender. Bij de lancering zijn er zo’n veertig kanalen om uit te kiezen. Ze gaan over nieuws, sport, muziek en technische onderwerpen. Het zijn allemaal persoonlijke interesses van Irby en kanalen die hij hoog heeft zitten.

Abonneer je je op de nieuwsbrief van Irby, dan kun je ook eigen YouTube-abonnementen importeren. Daarmee verschijnen jouw favoriete kanalen in de programmagids en kun je die dus gaan kijken. Maar, dan ben je stiekem toch weer een beetje terug in je eigen algoritme.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Niet alleen leuk voor boomers

Zoals je ziet als je Channel Surfer opent, worden YouTube-video’s in de linkerbovenhoek ingesloten (embed). Dit is inclusief afvertenties, zodat alles binnen de platformregels van YouTube gebeurt. De webapp heeft een geinige teller onderin beeld om te zien hoeveel mensen er tegelijkertijd kijken. Dat geeft een gevoel van saamhorigheid.

We denken dat Channel Surfer voor iedereen een leuke webapp is, in het bijzonder voor de boomers onder ons (zo voelen we ons stiekem ook weleens) die groot zijn geworden met de beeldbuis. We zouden onze muis of touchpad alleen nog moeten inruilen voor zo’n grote, zwarte afstandsbediening om de nostalgische ervaring compleet te maken.

Laat ons weten wat je van Channel Surfer vindt en of je een Nederlandse versie ook wel ziet zitten! Welke YouTube-kanalen mogen volgens jou dan echt niet ontbreken?

