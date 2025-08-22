Chat Control: kan de politie straks jouw WhatsApp-foto’s bekijken?

Er is binnen de EU steeds meer steun voor Chat Control. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, moeten berichtendiensten als WhatsApp foto’s en links straks vóór je ze verstuurt scannen op beelden van kindermisbruik.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chat Control wordt misschien nog dit jaar aangenomen

Er wordt binnen de Europese Unie al jaren gediscussieerd over ‘Chat Control’. Dat is een wet waarmee het voor berichtendiensten als WhatsApp en Signal verplicht wordt om foto’s, video’s en links nog vóór het verzenden te scannen op beelden van kindermisbruik. Eerdere versies werden afgeschoten, maar het huidige voorstel van Denemarken heeft een goede kans om het wél te halen.

Nederland is als één van de weinige landen tegen, Duitsland twijfelt nog. Als onze oosterburen akkoord gaan, kan de wet al in oktober dit jaar worden goedgekeurd.

Voorstanders stellen dat het digitaal delen van onder meer kinderporno de spuigaten uitloopt. Door media te scannen, zou de verspreiding een halt toegeroepen kunnen worden. Als AI beelden van kindermisbruik denkt te detecteren, worden je gegevens direct doorgestuurd naar Europol en de lokale politie. Die beslissen vervolgens of er actie nodig is.

Door de scan al uit te voeren vóór het verzenden, kan de encryptie van berichten intact blijven, is het idee. Maar privacywaakhonden zijn er allerminst gerust op.

Verzet

Sterker nog: er is veel verzet tegen Chat Control. Er is namelijk geen specifieke verdenking nodig voor de scan, alle links en media moeten bekeken gaan worden. Dat kan nare situaties opleveren voor jonge ouders die een foto van hun op het strand spelende kroost doorsturen naar opa en oma.

Er zijn meer bezwaren. Politici beweren dat dit systeem nodig is om kindermisbruik tegen te gaan, maar doen daar volgens critici te weinig voor. De zedenrecherche heeft bijvoorbeeld niet genoeg geld om alle meldingen goed te kunnen onderzoeken.

In plaats van meer mankracht te financieren (of internationale samenwerking te verbeteren), zou de politiek het huidige personeel door deze wet alleen opzadelen met nog meer meldingen van mogelijk kindermisbruik. In veruit de meeste gevallen zal het gaan om ‘false positives’, oftewel onterechte meldingen. De stapel werk wordt er hoger door, zonder concrete resultaten.

De grootste angst is dat dit surveillancesysteem op den duur voor andere doeleinden gebruikt zal worden. Het is immers vrij eenvoudig om ook onwelgevallige politieke meningen op te sporen met Chat Control. Signal heeft mede daarom al aangegeven de EU te verlaten als deze wet erdoor komt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chat Control: ja of nee?

We zijn benieuwd naar jouw mening. Denk je dat Chat Control een waardevolle bijdrage kan leveren aan het terugdringen van kindermisbruik? Of vind je het vooral een schending van je privacy? Laat van je horen via deze poll of de reacties onder dit artikel.