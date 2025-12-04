Wat betekent de aangepaste chat control-wet voor jou?

EU-landen zijn toch akkoord met de controversiële chat control-wet, maar wel met enkele aanpassingen. Dit betekent het voor jouw privacy op WhatsApp en in andere berichten-apps.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aangepaste chat control

Het gaat al enkele jaren over de ‘chat control’-wet. Het idee van deze wet is dat berichtenapps zoals WhatsApp en Signal verplicht berichten moeten scannen om te zien of er beelden van kindermisbruik worden verspreid. Dat klinkt verstandig, maar menig appmaker en verschillende privacyorganisaties zijn hier fel tegen.

Dat komt doordat deze berichten-apps gebruikmaken van versleuteling, waardoor alleen de verzender en ontvanger de berichtjes kan lezen. Zelfs de appmaker kan niet meekijken. Dat is belangrijk voor de privacy van elke gebruiker. Voeg je nu toch zo’n achterdeur toe, dan kan die ook misbruikt worden. Wellicht door de politie om op een later moment mensen rond andere onderwerpen in de gaten te houden, of door kwaadwillenden die informatie willen jatten. Ook kan de AI die de berichten scant fouten maken.

Signal liet daarom eerder al weten uit Europa te verdwijnen als deze wet wordt aangenomen.

Screenshot

Europese Raad neemt wet aan

De Europese Raad heeft nu de wet nu toch aangenomen. Dat betekent dat een meerderheid (in dit geval een ruime meerderheid) van alle Europese lidstaten heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Nederland heeft tegengestemd.

Belangrijk is wel dat de lidstaten hebben ingestemd met een aangepaste versie van de wet. In een eerdere versie van deze wet stond dat diensten verplicht berichten zouden moeten scannen. In de nieuwe versie van de wet worden de bedrijven achter deze apps wel verplicht om zoveel mogelijk te doen om de verspreiding van misbruikmateriaal via hun apps te voorkomen, maar is het scannen van alle berichten vrijwillig.

De komende tijd zal nog verder onderhandeld worden over de wet, en moeten er nog enkele stappen worden genomen tot de wet er daadwerkelijk komt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dus apps gaan niet scannen?

Het scannen wordt dus niet verplicht, maar er zijn nog wel enkele haken en ogen. Het is mogelijk dat EU-lidstaten een dienst aanwijzen als “hoog risico”. Gebeurt dit, dan moet die dienst alsnog scans uitvoeren.

Daarnaast hebben diensten met deze wet nog steeds de verantwoordelijkheid om alles te doen om de verspreiding van misbruikmateriaal te voorkomen, maar wat betekent dit concreet en wanneer is het genoeg?

Wat betekent dit voor mij?

Mocht de wet op deze aangepaste manier doorgaan, dan verandert er voor jou voorlopig niets. Apps gaan je berichten niet standaard scannen en AI wordt niet gebruikt om te zien wat je verzendt. Wat de gevolgen zijn van de andere maatregelen die diensten moeten nemen is op dit moment afwachten.

We hebben het laatste dus nog niet gehoord over deze wet.

Meer veranderingen voor WhatsApp

Een grote recente verandering voor WhatsApp, is dat het mogelijk wordt om met gebruikers op andere apps te chatten. We leggen uit wat je moet weten.