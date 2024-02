Maak je eigen slimme chatbot: hier kan het

Het is de tijd van de chatbots en er zijn steeds meer mogelijkheden om zelf een chatbot te maken. We leggen uit hoe dat werkt en waar het kan.

Chatbot maken: wie, wat, waar

Lang moesten we het doen met ouderwetse chatbots. Die geven een beperkt aantal vooraf ingestelde reacties, zodat bedrijven niet de hele dag door dezelfde vragen via e-mail of telefoon hoeven te beantwoorden. Toen kwam OpenAI met chatbot ChatGPT en werd alles op z’n kop gezet.

ChatGPT is een chatbot gebaseerd op een taalmodel, waardoor er veel meer mogelijk is dan enkel voorgeprogrammeerde antwoorden. Een chatbot gebaseerd op een taalmodel snapt jouw vragen beter en kan antwoorden alsof je met een mens praat.

Een ouderwetse chatbot maken is relatief simpel, maar zo’n nieuwe chatbot is een stuk moeilijker. Als je een chatbot wil die net zo natuurlijk reageert als ChatGPT, dan ben je afhankelijk van grote partijen zoals OpenAI en Meta die hun taalmodellen beschikbaar maken. Het goede nieuws is dat je niet hoeft te kunnen coderen om deze taalmodellen te gebruiken.

Lees dit eerst!

Voordat je enthousiast aan de slag gaat, is het belangrijk om te onthouden dat je nooit gevoelige data met deze chatbots deelt.

Bij het maken van eigen chatbots krijg je namelijk de mogelijkheid om documenten te uploaden met informatie die de chatbot moet weten. Stel je voor dat je een chatbot voor je werk wil maken die antwoorden kan geven over hoe bepaalde taken uitgevoerd moeten worden. dan kun je documenten uploaden met informatie over het bedrijf en die taken.

Dat is alleen niet aan te raden, want deze technologie is nog nieuw en onveilig. Het is meerdere keren gebleken dat gesprekken en documenten van mensen elders weer zijn opgedoken. Vraag jezelf daarom elke keer bij het uploaden van een document af: is het erg als iemand anders dit ziet?

1. GPTs van ChatGPT

Met ChatGPT kun je zelf GPTs maken, dat zijn kleine chatbots gebaseerd op eigen documenten. Daarvoor moet je niet in de ChatGPT-app zijn, maar op de website van OpenAI naar ‘Create a GPT’ zoeken. Je hebt wel een abonnement op ChatGPT Plus nodig voordat je GPTs kunt maken.

Het maken van GPTs bij OpenAI is voor iedereen toegankelijk, want het instellen werkt volledig via vraag en antwoord. Zo word je bijvoorbeeld gevraagd wat het doel is van de chatbot, waarna je jouw antwoord kunt typen. Ook krijg je de kans om bestanden te uploaden met informatie die de chatbot moet weten.

2. GPTs maar dan gratis (met beperkingen): Botpress

Wil je met GPTs aan de slag, maar niet aan een abonnement vast zitten? Via de dienst Botpress kun je (met enkele beperkingen), toch proberen of het wat voor je is. Zonder te betalen kun je tot vijf bots maken, en tweeduizend berichten per maand sturen of ontvangen. Dat is meer dan genoeg als het alleen voor persoonlijk gebruik is. In ieder geval is het een fijne tool om eens met de technologie te spelen.

3. Als je zelf handig bent: Llama 2 (of GEITje)

Meta biedt een sterk open-source taalmodel aan genaamd Llama 2. Deze kun je gratis gebruiken, maar Meta heeft geen makkelijke tool om daar iets van te maken. Je moet dus zelf aan te slag.

Je hoeft daar niet voor te kunnen coderen, maar wel handigheid hebben. Dan kun je bijvoorbeeld bij website Hugging Face verschillende tools vinden om een taalmodel te trainen met eigen data en daar een chatbot van te maken met een toegankelijke interface. Lees hier hoe dat werkt.

In plaats van Llama 2 kun je ook een ander taalmodel gebruiken. Er is bijvoorbeeld een Nederlands taalmodel genaamd GEITje compleet gebaseerd op Nederlandse teksten.

4. Google Gemini: nog even geduld

Bij Google is het nog niet mogelijk om met je eigen data een chatbot te maken gebaseerd op taalmodel Gemini. Mogelijk verandert dat nog in de toekomst.

Aan de slag met bestaande chatbots

Houd je het toch liever bij bestaande chatbots? Dan kun je bijvoorbeeld met Copilot aan de slag, de meest toegankelijke manier om de nieuwste AI-technologie te gebruiken. We geven je ook tips over het genereren van afbeeldingen met deze of andere apps.