‘ChatGPT op je Android zit straks misschien vol met advertenties’

Onlangs zijn in de code van een bètaversie van de ChatGPT-app sterke aanwijzigingen gevonden voor de komst van advertenties. Wat betekent dat voor gebruikers van de AI-chatbot?

Reclame onvermijdelijk in gratis versie?

Momenteel kun je advertentievrij gebruikmaken van ChatGPT, zowel van de gratis versie als betaalde variant. Dat dit op termijn weleens zou kunnen veranderen, zal niemand verbazen. Nu is er bewijs gevonden dat deze verwachting ondersteunt.

De Oostenrijkse ontwikkelaar Tibor Blaho heeft in de testcode termen gevonden die duiden op verschillende vormen van reclames. Onder andere ‘ads feature’, ‘search ad’ en ‘search ads carousel’. Die staan daar natuurlijk niet voor niets.

We hebben ChatGPT zelf er natuurlijk ook even naar gevraagd …

Het lijkt logisch dat vooral gratis gebruikers zich kunnen gaan ‘verheugen’ op advertenties in de AI-chatbot. Veel betalende diensten hebben juist als troef dat daar minder of helemaal geen advertenties te zien zijn. Denk bijvoorbeeld aan YouTube of Spotify.

ChatGPT werkt momenteel met twee betaalde abonnementen. Het goedkoopste abonnement kost 23 euro per maand (ChatGPT Plus). Voor volledige toegang tot alle functies (ChatGPT Pro) moet maandelijks maar liefst 229 euro worden afgerekend. Of advertenties in de toekomst gratis gebruikers kunnen bewegen om te upgraden naar Plus of Pro, is nog maar de vraag.

Advertenties op basis van zoekopdrachten

De gesprekken die gebruikers met de chatbot voeren zijn best een goede indicatie van hun mogelijke interesses. Dat klinkt handig, maar daar zit ook een punt van kritiek en zorg van een hoop gebruikers. Want hoe zit het de privacy? Verder ligt mis-targeting op de loer. Iemand die iets vraagt over zwangerschappen, is niet per se zelf in verwachting.

Omdat de chatbot je zoekgedrag hoogstwaarschijnlijk ergens opslaat, kan er gericht geadverteerd worden. Dat kent twee kanten, want in het verleden hebben techbedrijven deze manier van adverteren juist positief uitgelegd als meer relevant voor hun gebruikers.

Het bedrijf achter ChatGPT, OpenAI, heeft nog geen officieel statement afgegeven. Hierdoor is het plan voor advertenties in de gratis en/of betaalde versie nog niet bevestigd of toegelicht. Toch is het goed om hier alvast rekening mee te houden.

