ChatGPT druk bezig met nieuwe functies: dit kun je verwachten

We vragen (bijna) allemaal weleens iets aan ChatGPT. Gebruik jij de app in plaats van de webversie? Dan hebben we goed nieuws over handige functies die er wellicht komen. Lees snel verder.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT maakt zoeken in chats mogelijk

Android Authority heeft ontdekt dat de bekendste en populairste AI-chatbot mogelijk nieuwe functies krijgt. Het gaat om de app van ChatGPT. Een overzichtelijkere indeling en handige functies moeten het gebruiksgemak vergroten. Zo wordt gewerkt aan een optie waarmee je snel kunt zoeken in je chats.

Wie lange gesprekken met de chatbot voert, weet waarschijnlijk hoe moeilijk het kan zijn om het hele gesprek door te spitten op zoek naar een bepaald stukje informatie. Op de desktopversie heb je natuurlijk de handige sneltoetscombinatie Ctrl + F. Die optie heb je op een smartphone helaas niet. Een nieuwe zoekfunctie zou dan ook een welkome toevoeging aan de app zijn.

Bron: Android Authority

Hierboven zie je de nieuwe functie ‘Find in chat’ in het menu opgenomen (eerste screenshot) en in de praktijk gebracht (tweede screenshot). Door wat te testen met de ChatGPT-app (versie 1.2026.146) kwam Android Authority achter meer interessante nieuwe functies die momenteel in ontwikkeling zijn.

Bestanden toevoegen aan andere chats

Zo heeft de techwebsite een nieuwe optie ‘Plugins’ ontdekt (screenshot vier). Deze bevat functies als Deep Research, Think en Search. Verder is het noemenswaardig dat gebruikers waarschijnlijk de mogelijkheid krijgen om bestanden uit de ChatGPT-bibliotheek rechtstreeks toe te voegen aan andere chats. Dit moet gebeuren door middel van een apenstaartje (screenshot drie).

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Die laatste functie zal het gebruiksgemak ook zeker ten goede komen. Het is een stuk makkelijker en sneller dan eerst naar de bibliotheek gaan, een afbeelding zoeken en deze vervolgens aan een chat toevoegen.

Het is onduidelijk wanneer de functies beschikbaar komen, maar de screenshots zijn positief nieuws. Er lijkt namelijk al volop getest te worden en dat betekent vaak dat een uitrol niet lang meer op zich laat wachten.

ChatGPT OpenAI 9.2 (47.141.299 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

De app van ChatGPT ken je vast al. Ben jij benieuwd naar nieuwe apps en games om te ontdekken? Iedere zondagmiddag vertellen we je daar alles over in ons weekoverzicht!