ChatGPT wordt het startpunt van al je apps: dit moet je weten

De ‘everything app‘: in China weten ze niet beter, Elon Musk wil zo’n app hebben en ondertussen lijkt ChatGPT het te worden. Dit moet je weten.

ChatGPT wordt everything app: dit gebeurt er

In China gebruikt praktisch iedereen Weixin, de Chinese versie van WeChat. Dit is het ultieme voorbeeld van een everything app. Weixin is een sociaal medium, maar ook een plek om berichtjes naar elkaar te versturen, te shoppen, te videobellen, games te spelen en zelfs je bankzaken te doen. Je kan er bijna alles mee.

In het westen hebben we zo’n everything app nog niet, maar Elon Musk heeft meerdere keren laten weten hiermee bezig te zijn. De eigenaar van het voormalige Twitter denkt dat zijn X een soort Weixin kan worden. Dat klinkt als een logisch doel voor Musk, want als eigenaar van zo’n everything app heb je een hele hoop macht en kun je flink wat data verzamelen.

Haast onopgemerkt lijkt Musk echter ingehaald te worden door OpenAI met zijn ChatGPT. De tijd van een simpele chatbot is voorbij, want ChatGPT verandert langzamerhand in het middelpunt van je volledige smartphone.

Apps SDK

OpenAI heeft eerder deze maand de nieuwe Apps SDK geïntroduceerd. Dit geeft appmakers de mogelijkheid om hun apps beschikbaar te maken via ChatGPT. Het idee is dat je tijdens je gesprekken met de chatbot apps kunt openen en gebruiken. Dat kan door de naam van de app te noemen, maar ChatGPT kan ook zelf suggesties doen.

Zo kun je nu al binnen ChatGPT een playlist aanmaken in Spotify voor je komende feestje. Ook wordt Amerikaanse huizenzoek-app Zillow ondersteund, om huizen te zoeken met specifieke criteria. Daarnaast zijn de apps Booking.com, Canva, Coursera, Expedia en Figma beschikbaar, en binnenkort worden er meer apps toegevoegd zoals wandel-app AllTrails, Uber en Tripadvisor.

Op deze manier wordt het mogelijk om via simpele gesprekken met ChatGPT reizen te boeken, looproutes te vinden, een taxi te reserveren en later waarschijnlijk ook om foto’s te bewerken, berichten op sociale media te plaatsen en veel meer. Daardoor hoef je vaak enkel ChatGPT te openen om een hele hoop doelen op je smartphone te bereiken.

Appmakers

Een groot verschil met een everything app zoals Weixin, is dat ChatGPT niet zelf de functies aanbiedt. De chatbot wordt een soort portaal naar andere apps. Dat zal door wetgevers in het westen sneller geaccepteerd worden dan een echte everything app, omdat dan niet alle macht bij één partij komt te liggen.

Een grote vraag is echter waarom appmakers dit zouden willen. Waarom zouden ze niet de macht in eigen app willen houden? OpenAI geeft daar een overtuigend argument voor: zo kun je 800 miljoen ChatGPT-gebruikers bereiken.

Apps binnen ChatGPT zijn op dit moment nog niet in Nederland te gebruiken, maar OpenAI zegt te verwachten dat de functie binnenkort ook naar gebruikers in de EU wordt uitgerold.

De mogelijkheden van Gemini

Gemini van Google kan ook met andere apps omgaan, maar vooralsnog op een beperkte manier. De AI kan informatie uit een beperkt aantal apps gebruiken om je antwoorden te geven.

Meer informatie over Gemini? We leggen uit hoe de app werkt en wat de verschillende Gemini-modellen betekenen.