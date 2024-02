Opinie: dat ChatGPT geheugen krijgt, is best een beetje eng

OpenAI test een nieuwe versie van ChatGPT mét geheugen. Enerzijds is dat natuurlijk erg handig, anderzijds begint AI daarmee wel erg op dystopische science fiction te lijken, vindt redacteur Mike. Moeten we ons zorgen maken?

ChatGPT krijgt geheugen: wat betekent dat?

Eigenlijk is het natuurlijk heel onhandig dat ChatGPT nog geen geheugen heeft. Als je vraagt welke leuke dingen er te doen zijn in Amsterdam, is de kans groot dat je elke keer dezelfde antwoorden krijgt. Terwijl je die rondvaartboot allang kent. En wanneer je een cadeautje zoekt voor je dochter is het best praktisch als de app het één en ander over haar weet. Dan hoef je dat niet keer op keer te herhalen en krijg je betere resultaten.

OpenAI test nu een nieuwe versie van ChatGPT die wél dingen kan onthouden. Daarmee ontwikkelt de dienst zich van een anoniem hulpje naar een soort digitale personal assistent. Je kunt straks op twee manieren het geheugen uitbreiden. Door zelf informatie in te voeren of door de AI die zelf uit jullie gesprekken te laten filteren.

Voor alle duidelijkheid: volgens OpenAI kun je deze functie helemaal uitschakelen en indien gewenst ook delen uit het geheugen wissen. Verder kun je ervoor kiezen om een ‘temporal chat’ aan te gaan met ChatGPT. Dat is een beetje zoals de incognitomodus in je browser. De informatie die je deelt, wordt niet opgeslagen in je ‘profiel’.

Privacy is een rationele zorg

Bij de kleine groep gebruikers die ChatGPT met geheugen momenteel test, staat de functie standaard echter ingeschakeld. Het moge duidelijk zijn dat OpenAI deze nieuwe mogelijkheden niet uit filantropie introduceert. De informatie die je deelt met de app wordt gebruikt voor het verder trainen van ChatGPT. Je draagt kortom bij aan het succes van deze vorm van kunstmatige intelligentie.

Dat je bepaalde elementen uit het geheugen van ChatGPT kunt wissen, betekent bovendien niet per se dat OpenAI ze weggooit. Er is voor consumenten simpelweg geen manier om te controleren wat het bedrijf met deze data doet. We moeten OpenAI maar op hun blauwe ogen vertrouwen.

Momenteel verkoopt OpenAI je persoonsgegevens en voorkeuren overigens niet door aan adverteerders. In dat opzicht is een zoekmachine als Google minstens zo benieuwd naar jouw data. Of dat in de toekomst zo blijft, is echter zeer twijfelachtig. De financiële potentie van AI zal na de gigantische investeringen ooit waargemaakt moeten worden.

We mogen niet naïef zijn: het lijkt een kwestie van tijd voor (de gratis variant van) ChatGPT een vorm van reclame krijgt. Als je dan inmiddels gewend bent aan je personal assistent, ga je er mogelijk eerder mee akkoord dat bedrijven je zeer gepersonaliseerde advertenties mogen sturen. Met zijn ‘geheugen’ kan AI een profiel van je opbouwen dat goud waard is voor adverteerders.

Science fiction

Tot zover de rationele zorgen. Minstens zo belangrijk is het unheimische onderbuikgevoel dat AI bij veel mensen oproept. Dat is niet nieuw. Hoe beter robots voor mensen door kunnen gaan, hoe enger we dat vinden. We komen dan in de Uncanny Valley ofwel de griezelvallei terecht. Als we mens niet meer van machine kunnen onderscheiden, roept dat afkeer op.

Kunstmatige intelligentie heeft die potentie ook. Tot dusver was AI zoals gezegd vooral een anonieme hulp, al zijn er al mensen verliefd geworden op hun chatbot. Dat heeft natuurlijk enorme psychologische gevolgen.

Nu ChatGPT geheugen krijgt, ontwikkelt het zich meer en meer tot een ‘echte’ aanwezigheid in ons leven. Net als vrienden en familie kan de app dingen die je weken of maanden eerder hebt verteld tot in detail onthouden.

Dat begint verdacht veel op dystopische science fiction te lijken. Het moet behoorlijk eng zijn als AI opeens iets van je blijkt te weten waarvan je niet meer wist dat je het ooit had gedeeld. Hoelang duurt het nog voordat ChatGPT je, net als je moeder, ongevraagde adviezen gaat geven? Voor hij zegt dat je dat derde koekje beter niet kunt nemen omdat je twee weken geleden naar een passend dieet hebt gevraagd?

Goed, misschien draven we door. Gelukkig kunnen we deze functie uitschakelen, zodat ChatGPT een anonieme hulp blijft. Nog wel.

