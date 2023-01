Op deze manieren kun je ChatGPT in het dagelijks leven gebruiken

ChatGPT is het gesprek van de dag, maar wat kun je er nou praktisch mee in het dagelijkse leven? In dit artikel geven we een aantal toffe voorbeelden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT in het dagelijkse leven

Inmiddels heeft iedereen het over ChatGPT, een nieuwe chatbot die allerlei vragen kan beantwoorden. Lees ons ChatGPT-overzicht om meer te leren over ChatGPT en de voor- en nadelen van deze chatbot.

ChatGPT is indrukwekkende technologie, maar hoe gebruik je deze kunstmatige intelligentie nou praktisch in je dagelijkse leven? We weten inmiddels allemaal dat je er teksten mee kunt laten schrijven, maar wat nog meer? Daar bieden we je in dit artikel inspiratie voor.

Let op: ChatGPT is tof, maar de technologie is nog verre van perfect. ChatGPT is namelijk best dom. De chatbot snapt heel goed welk woord na een vorig woord komt, maar snapt de tekst die het zelf schrijft vervolgens niet. Daardoor kunnen er rare fouten in de antwoorden staan. Wees daar bewust van en vertrouw ChatGPT niet op zijn mooie robotogen.

Let ook op dat alles wat je in ChatGPT typt of plakt wordt opgeslagen. Elk gesprek wordt gebruikt om de chatbot verder te trainen.

Recepten verzinnen

Heb je een aantal ingrediënten in de kast liggen, maar weet je niet wat je daarmee kunt maken? Vraag ChatGPT dan “Verzin een recept met X, X en X” en je krijgt een recept voorgeschoteld inclusief receptenlijst en bereidingswijze.

Een maaltijdplan verzinnen

Ben je bezig met sporten en je gewicht, dan kan een maaltijdplan handig zijn. Eentje die precies vertelt wat en hoeveel je kunt eten, om niet alleen onder je maximaal aantal calorieën te blijven, maar bijvoorbeeld ook om genoeg proteïne en vezels binnen te krijgen.

Vraag ChatGTP bijvoorbeeld: “Maak een maaltijdplan voor een 30-jarige man van 2000 calorieën per dag met als doel om gewicht te verliezen, met een focus op proteïne”. Je kunt het zo complex maken als je wil.

Vertalen

Wil je een tekst vertalen, dan ga je waarschijnlijk eerst naar Google Translate. Toch kan het verstandig zijn om ChatGPT te gebruiken, omdat je via deze methode soms betere vertalingen krijgt die natuurlijker klinken. En omdat je elke keer een ander antwoord krijgt, kun je het ook nogmaals vragen voor een variatie. Google Translate geeft altijd hetzelfde antwoord.

Samenvatten

Heb je snel een samenvatting nodig van bijvoorbeeld een vergadering, dan kun je ChatGPT de tekst voeren en vragen om daar een samenvatting van te maken. Bijvoorbeeld dat je het transcript van een meeting gebruikt en ChatGPT vraagt om deze tekst samen te vatten in vijf punten voor de mensen die niet aanwezig waren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Iets moeilijks versimpelen

ChatGPT kun je vragen om een tekst voor jou te versimpelen. Bijvoorbeeld “Herschrijf deze tekst zodat een 12-jarige het snapt”. Handig als iets te ingewikkeld voor je is en je gewoon normale, begrijpbare taal wil.

Helpen met je huiswerk

Er heerst nu ongerustheid over het idee dat scholieren massaal ChatGPT gebruiken om huiswerk te maken. Hoewel dat inderdaad niet de bedoeling is, kan ChatGPT absoluut een nuttig hulpmiddel zijn voor scholieren. Als je bijvoorbeeld iets niet snapt in een vak, kun je een vraag aan ChatGPT stellen.

Bijvoorbeeld: “Wat is het verschil tussen ‘nach’, ‘in’ en ‘über’ in het Duits als vertaling van het Nederlandse ‘over’.” Je krijgt dan sneller antwoord dan als je moet wachten tot je jouw docent weer ziet.

Je fouten spotten

Als je een tekst hebt geschreven en je twijfelt of je een fout hebt gemaakt, kun je ChatGPT vragen om mee te kijken. Bijvoorbeeld “Controleer deze tekst op grammaticale fouten”. Of “Suggereer verbeteringen voor deze tekst”.