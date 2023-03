ChatGPT-plugins geven chatbot ‘ogen en oren’: dit moet je weten

OpenAI heeft plugins aan ChatGPT toegevoegd, waardoor de mogelijkheden van de chatbot enorm zijn uitgebreid. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT plugins: alles wat je moet weten

Hoewel je ChatGPT al een hoop verschillende dingen kunt vragen, lopen de gesprekken vast als je wil praten over het nieuws. De chatbot is namelijk getraind met oudere teksten, waardoor die niets kan vertellen over de gebeurtenissen en trends van de afgelopen jaren. Om daar wat aan te doen heeft OpenAI plugins voor ChatGPT gelanceerd.

Met deze plugins is het mogelijk om de chatbot toegang te geven tot verschillende diensten. Dat doet een beetje denken aan toen bedrijven enkele jaren geleden allemaal een toepassing voor de Google Assistent verzonnen, zodat je bijvoorbeeld met de Albert Heijn of PostNL kon praten. Dat bleek niet zo’n succes, maar met de flexibiliteit van ChatGPT zijn de mogelijkheden veel groter.

Binnen ChatGPT is er nu een soort appwinkel waarin je deze plugins toevoegt. Vervolgens schakel je de juiste plugin in als je een vraag stelt aan de chatbot. OpenAI noemt deze plugins de ‘ogen en oren’ van ChatGPT.

De beste ChatGPT-plugins op dit moment

De eerste plugins voor ChatGPT komen van onder andere Expedia, Klarna Shopping en OpenTable. OpenAI introduceert zelf ook twee plugins: een browser om toegang te krijgen tot actuele informatie en een plugin om code te interpreteren.

Op dit moment hebben de meeste plugins nog een focus op de Amerikaanse markt om bijvoorbeeld een restaurant te boeken, of boodschappen te bestellen. In de nabije toekomst wordt er waarschijnlijk nog een hoop moois toegevoegd waar jij ook wat aan hebt. Dit is natuurlijk nog maar de start, maar de potentie van deze plugins is enorm.

Toch zijn er een aantal plugins nu al interessant voor jou:

Browsing

Browsing van OpenAI geeft de chatbot de kans om informatie op het internet te lezen, waardoor ChatGPT dus verder gaat dan de teksten waarmee het taalmodel is getraind. Daardoor is ChatGPT ook te gebruiken als zoekmachine voor actuele informatie.

Als voorbeeld laat OpenAI zien dat je de chatbot kunt vragen wie de Oscar heeft gewonnen in specifieke categorieën, om daar vervolgens een gedicht over te schrijven.

WolfRamAlpha

ChatGPT is gebaseerd op een taalmodel, wat betekent dat de chatbot goed is in het produceren van taal. Wiskunde snapt ChatGPT niet zo goed. Zet de plugin van WolframAlpha aan en ChatGPT kan plots als de beste ingewikkelde rekenvragen oplossen.

Speak

Met de plugin van taalleerdienst Speak kun je niet alleen vragen stellen over hoe je iets in een andere taal zegt, want je krijgt ook extra informatie zodat je er wat van leert. Bijvoorbeeld hoe je ‘gefeliciteerd’ zegt in verschillende niveau’s van formaliteit. Vervolgens kun je verder in gesprek met Speak om te praten over de taal die je wil leren.

Hoe krijg ik toegang tot deze plugins?

Op dit moment test OpenAI de functie met een klein aantal plugins en een klein aantal gebruikers. Je kunt jezelf op de wachtlijst plaatsen om plugins te kunnen gebruiken. Als je betaalt voor ChatGPT Plus heb je een grotere kans om eerder aan de beurt te zijn. Ook ontwikkelaars moeten zich op de wachtlijst zetten om plugins te mogen maken.

We bieden je ondertussen inspiratie over hoe je ChatGPT in het dagelijks leven gebruikt, wat er nieuw is in GPT-4 en we vertellen je alles over ChatGPT en je privacy.