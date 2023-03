ChatGPT en je privacy: dit gebeurt er echt met je data

We stellen de hele dag door vragen aan ChatGPT en soortgelijke chatbots, zonder dat we ons druk maken over wat er met die data gebeurt. Hoe zit het met ChatGPT en je privacy?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT en je privacy: niet zo best

De grote apps zullen het komende jaar waarschijnlijk allemaal een eigen versie van ChatGPT introduceren. Snapchat begint alvast met My AI, terwijl Twitter en Facebook druk bezig zijn met hun antwoord.

Dat is niet verwonderlijk, want ChatGPT is een ongekend groot succes. De chatbot heeft zich razendsnel het dagelijks leven binnengedrongen. Mensen in allerlei beroepsgroepen gebruiken de technologie om het zichzelf makkelijker te maken.

Daarbij worden ook belangrijke documenten of transcripten van meetings ingevoerd. Vertrouwelijke gesprekken worden zo in ChatGPT geplaatst om er een fijne samenvatting van te krijgen. Het is alleen belangrijk om daar terughoudend in te zijn, want qua privacy is ChatGPT een verschrikking.

My AI in Snapchat

Hoe AI leert

Dergelijke vormen van kunstmatige intelligentie leren door ze een hoop data te voeren, waarna er verbanden worden gelegd. Zo heeft ChatGPT geleerd van een flinke stapel online teksten. Niet alleen voor de kennis in die artikelen, maar voornamelijk om te begrijpen welk woord hoort te volgen in een logische zin.

De antwoorden van ChatGPT zijn gebaseerd op deze artikelen, maar lijken daar meestal niet woord voor woord op. Behalve als de chatbot letterlijke teksten oplepelt. Vraag je om de eerste zinnen van een boekklassieker, dan krijg je die zinnen gewoon – ook al ligt er copyright op de tekst.

Menig gebruiker ziet daar geen probleem in, want die vindt toegang tot informatie belangrijker. Maar wat als de bot hetgeen wat jij hem in vertrouwen hebt verteld, weer doorvertelt aan iemand anders?

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat jij deze bots vertelt

Alles wat jij typt in het venstertje van ChatGPT wordt opgeslagen en gebruikt om het taalmodel verder te trainen. Als jij een gevoelig document, aantekeningen van een privégesprek of wellicht een lap code invult om te controleren, dan is die informatie nu onderdeel van de ChatGPT-database. Het is niet uitgesloten dat die informatie later opduikt in de antwoorden die anderen krijgen.

Alles wat je online plaatst kan gebruikt worden om AI te trainen. Elon Musk werkt nu bijvoorbeeld aan een eigen versie van ChatGPT en je kunt verwachten dat die chatbot leert van wat er op Twitter is geplaatst. Maar hoewel men terecht terughoudend is over wat er op sociale media wordt geplaatst, hebben we die terughoudendheid nog niet als het gaat om chatbots.

Deze chatbots zijn erg onvoorspelbaar gebleken en bedrijven zoals Microsoft hebben nu zoveel vaart met het doorvoeren van de technologie, dat dit ten koste gaat van de stabiliteit en veiligheid.

Er is tevens geen enkele manier om te controleren wat OpenAI van je bewaart en je kunt ook niet vragen of die data verwijderd kan worden. Het wordt allemaal opgeslokt in het grote geheel en je weet niet of en wanneer het weer uit wordt gespuugd.

Het succes van ChatGPT toont aan dat we graag onze privacy overboord gooien voor een klein beetje gemak. Met de opkomst van de chatbot is het belangrijk om daar voorzichtig mee te zijn.

Meer over je privacy

Wil jij je inzetten om je privacy beter te waarborgen? Dan helpen we je graag op weg. We leggen je uit hoe je meer privacy op je Android-toestel krijgt en wat er gebeurt met de gezondheidsdata van je wearables. Ook geven we tips over hoe je zorgt voor privacy in een functionele smart home.