OpenAI komt met ChatGPT-smartphone: dit moet je weten

Erwin Vogelaar
7 mei 2026, 19:22
ChatGPT-maker OpenAI maakt een eigen smartphone die volgend jaar al moet verschijnen. Dit moet je weten.

Hoewel er nog niets officieel is aangekondigd, wijst alles er op dat OpenAI werkt aan een eigen smartphone. De maker van ChatGPT zet er zelfs vaart achter, want het toestel moet in 2027 al op de markt verschijnen.

Deze informatie komt van analist Ming-Chi Kuo, een bekende naam als het gaat om smartphonenieuws. Kuo weet dat OpenAI samenwerkt met MediaTek om chips te creëren voor het toestel en met fabrikant Luxshare voor het design en de productie. 

De chips van het Taiwanese MediaTek zijn in veel smartphones te vinden, waaronder die van Xiaomi, Oppo, Vivo, Motorola en de budgettoestellen van Samsung. Ondertussen heeft het Chinese Luxshare veel samengewerkt met Apple, aan onder andere de iPhone, AirPods en Vision Pro. 

De massaproductie van de smartphone moet in de eerste helft van 2027 gebeuren, waarna het toestel later in het jaar in de winkels ligt. Natuurlijk kan het project nog vertraging oplopen en is de kans best groot dat het toestel wordt uitgesteld naar 2028. Mocht alles wél volgens plan verlopen, dan stelt Kuo dat OpenAI tussen 2027 en 2028 maar liefst 30 miljoen smartphones kan verkopen. 

Waarom maakt OpenAI een smartphone?

Hoewel ChatGPT al lange tijd de populairste app in de Play Store is, verliest de AI snel terrein op smartphones. Gemini neemt steeds meer ruimte in binnen Android, waardoor Android-gebruikers sneller geneigd zijn om gewoon de AI van Google te gebruiken. Ondertussen werkt ook Apple samen met Google om AI-functies aan te bieden op iPhones. Met een eigen smartphone hoeft OpenAI niets meer met een andere AI te delen.

Er wordt daarnaast veel gesproken over AI-hardware. Allerlei partijen werken aan wearables met AI erin, zoals broches en kettingen. Toch blijft de smartphone de vorm die de meeste consumenten gewend zijn. Dus waarom zou de eerste AI-hardwarehit niet een smartphone zijn? Zo’n apparaat is tevens relatief snel te produceren, omdat fabrikanten al veel ervaring hebben.

Wat doet de GPT Phone anders?

Smartphones bestaan qua software nu al lange tijd uit een reeks apps op een scherm. Je kiest de app die je wil openen, waarna je acties uitvoert binnen die app. Volgens Kuo is dat niet wat OpenAI van plan is.

Op het scherm van de GPT Phone zie je geen apps, maar taken die door een AI-agent zijn afgerond of nog worden uitgevoerd. Kuo stelt dat een groot deel van deze taken op het toestel zelf worden uitgevoerd en dat de cloud pas bij complexere taken wordt ingeschakeld. Dat zal een flinke last zijn voor de batterij van de smartphone, maar het is goed nieuws qua privacy.

Puur speculatie is dat het toestel extra goedkoop op de markt gezet kan worden, omdat OpenAI vooral hoopt dat zoveel mensen het apparaat gebruiken zodat het bedrijf een hoop data kan verzamelen voor het trainen van nieuwe modellen.

Everything app

Enkel AI kunnen gebruiken op een smartphone lijkt beperkt, maar OpenAI heeft al langer het plan om van ChatGPT een everything app te maken.

Bron afbeelding: ChatGPT
