ChatGPT maakt straks supersnel jouw nieuwe Spotify-playlist

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
8 oktober 2025, 11:30
2 min leestijd
Geen luisterinspiratie? Of juist op zoek naar specifieke muziek? Binnenkort ga je daarvoor naar de ChatGPT-app, want daar wordt Spotify aan toegevoegd.

Zo werkt Spotify in ChatGPT

Voor allerlei situaties is het handig om ChatGPT te raadplegen en binnenkort ook zeker op muzikaal vlak. Want zowel Premium-gebruikers als mensen met een gratis Spotify-account kunnen ChatGPT straks persoonlijke muziekaanbevelingen laten doen. De functie verschijnt niet direct in Nederland, maar we weten al wel hoe het gaat werken.

  1. Begin een gesprek in de ChatGPT-app en noem daarin ‘Spotify’;

    De allereerste keer dat je dit doet, word je gevraagd om in te loggen op je Spotify-account.

  2. Hierna kun je ChatGPT om muziekaanbevelingen vragen;

    Vraag om nummers, artiesten, afspeellijsten of podcastafleveringen. Stuur het gesprek bij door te vragen om specifieke suggesties. Denk aan prompts als:

    – Maak een playlist voor mijn zomerse roadtrip.
    – Beveel me albums aan vergelijkbaar met Rumours (Fleetwood Mac).
    – Vind Nederlandstalige podcasts over de Franse Revolutie.
    – Speel nummers af in hetzelfde genre als ik gisteren veel luisterde.
    – Maak een mix van melancholische herfstmuziek.

  3. Tik op een nummer en het zal afgespeeld worden in de Spotify-app.

Voor betere, meer gepersonaliseerde resultaten kun je straks details als genre en onderwerp, maar ook je humeur toevoegen aan je prompts. Het zal in het begin een beetje experimenteren zijn en ook ChatGPT zal tijd nodig hebben om de antwoorden zo goed mogelijk af te stemmen op je wensen. Maar, we verwachten dat dit op termijn best goed kan werken.

Spotify overstappen

Verschillende opties, afhankelijk van hoeveel je betaalt

In principe kunnen zowel gratis als betalende gebruikers van Spotify straks in ChatGPT terecht voor suggesties. Maar zoals wel vaker zullen Spotify Premium-abonnees meer mogelijkheden hebben.

Waar gratis gebruikers afhankelijk zijn van Spotify-afspeellijsten die al beschikbaar zijn in de app (zoals Discover Weekly en New Music Friday), krijgen Premium-gebruikers uitgebreidere voorkeuren en een volledig gepersonaliseerde selectie van nummers. Verder maakt het niet uit wat voor ChatGPT-account je hebt (Free, Plus of Pro) en of je de chatbot op je smartphone (iOS en Android) of desktop gebruikt.

Nog geen Spotify in ChatGPT in E.U.

Vanwege wetgeving wordt Spotify in de Europese Unie momenteel nog niet toegevoegd aan ChatGPT. Hetzelfde geldt voor andere apps als Booking en Expedia, die bijvoorbeeld wel al in de Verenigde Staten in ChatGPT beschikbaar zijn.

OpenAI (het bedrijf achter ChatGPT) belooft dat Spotify en andere apps ook snel in de Europese Unie beschikbaar worden, maar hangt daar vooralsnog geen datum aan. Dat gaan we dus allemaal in de gaten houden.

Zo kruip je in de huid van een dj met de Spotify Mixing Tool

Zo kruip je in de huid van een dj met de Spotify Mixing Tool

Zit jij te wachten op Spotify en andere apps in ChatGPT voor meer persoonlijke aanbevelingen? Of krijg je nu ook al bruikbare resultaten wanneer je ChatGPT gebruikt? We horen het graag van je in de reacties.

Bron: Spotify Newsroom
Bron afbeelding: Unsplash
Streaming Apps AI op Android Spotify

