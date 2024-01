Waarom ChatGPT en Copilot binnenkort mogelijk verboden zijn

Inmiddels zijn we allemaal gewend aan ChatGPT en Copilot, maar er is een kans dat deze chatbots straks verboden zijn. Dit is er aan de hand.

ChatGPT verboden? Dit is er aan de hand

In bijzonder korte tijd zijn chatbots zoals ChatGPT een vanzelfsprekend onderdeel van de samenleving geworden. Daardoor heeft men nauwelijks de tijd gehad om stil te staan bij wat deze chatbots nou eigenlijk doen. Inmiddels is er meer duidelijk en wordt ChatGPT-maker OpenAI van verschillende kanten aangeklaagd.

Dit gebeurt er nu

The New York Times is de eerste grote partij die OpenAI en Microsoft voor de rechter sleept. De krant zegt dat de chatbots ChatGPT en Copilot in bepaalde omstandigheden de artikelen van de krant woord voor woord kunnen opzeggen, of anders deze artikelen nauwkeurig kunnen samenvatten.

Twee non-fictie auteurs, Nicholas Basbanes en Nicholas Cage, klagen het bedrijf ook aan, omdat ze zeggen dat OpenAI en Microsoft hun werk “simpelweg gestolen” heeft. Ook anderen hebben zich uitgesproken over het onderwerp, zoals schrijvers George R.R. Martin, Margaret Atwood en Philip Pullman.

Wat is er aan de hand?

Chatbots zoals ChatGPT zijn getraind met een hele hoop data om taal te leren begrijpen, waaronder artikelen van websites en boeken. OpenAI is geheimzinnig over welke data precies wordt gebruikt, maar inmiddels is duidelijk dat artikelen en boeken die beschermd zijn door auteursrecht ook onderdeel zijn van deze dataset.

Dat wordt diefstal genoemd, omdat de artikelen en boeken zonder toestemming zijn gevoerd aan het grote systeem en de chatbots nu de informatie uit deze teksten kunnen doorspelen. Soms dus woord voor woord.

Wat zijn mogelijke oplossingen?

Er zijn een paar oplossingen te bedenken om dit probleem op te lossen. Allereerst door alle eigenaren van deze data te betalen voor het gebruik, maar gezien de hoeveelheid artikelen en boeken is dat niet realistisch.

Een andere mogelijkheid is om deze specifieke artikelen en boeken uit de dataset te verwijderen. Er zijn verschillende onderzoeken die laten zien dat het mogelijk is voor een chatbot om te blijven functioneren als er specifieke data wordt verwijderd. De kans is alleen wel groot dat de kwaliteit en stabiliteit achteruit gaat.

In het geval van ChatGPT bestaat waarschijnlijk zo’n groot deel van de data uit auteursrechtelijk beschermd materiaal, dat ook dit niet realistisch is. Het bedrijf geeft zelfs toe dat ChatGPT onmogelijk is zonder auteursrechtelijk beschermde teksten.

Het is daarom niet ondenkbaar dat deze chatbots worden verboden totdat de bedrijven een versie kunnen aanbieden die niet getraind is op materiaal beschermd door auteursrecht. Dat ligt volledig aan de uitkomsten van deze rechtszaken.

Is het nog wel ethisch om deze chatbots te gebruiken?

Dat deze technologie problematisch is, is duidelijker zichtbaar bij het genereren van afbeeldingen. De nieuwste versies van beeldgeneratoren produceren regelmatig plaatjes die enorm lijken op bekend materiaal. Voor iedereen is dan direct duidelijk dat dit eigenlijk ethisch niet door de beugel kan. Bij tekst gebeurt eigenlijk hetzelfde, maar minder opzichtig.

Toch is de impact enorm. The New York Times zegt bijvoorbeeld dat de krant investeringen heeft gedaan om goede journalistiek mogelijk te maken, waar OpenAI nu mee verdient. The New York Times mist nu tevens inkomsten via abonnementen en advertenties, omdat ChatGPT direct concurreert met de krant.

Maar Google laat toch al vele jaren informatie in zoekresultaten zien?

Een veelgehoord argument is dat Google via zijn zoekmachine ook informatie doorspeelt, maar dat is niet hetzelfde. Als Google een lijstje met linkjes of een informatieblokje presenteert, word je alsnog naar de originele website geleid en krijgt de maker van de website kans om geld te verdienen aan zijn werk.

Bij chatbots neemt het onderliggende AI-model de informatie in zich op en presenteert het aan jou, zelfs als deze info eigenlijk achter een betaalmuur zit. Hierdoor verdient de maker van de informatie niets.

De nieuwste ontwikkelingen

Copilot van Microsoft is de interessante toevoeging aan de Play Store de afgelopen maand. Copilot draait op de nieuwste versie van ChatGPT, maar is gratis te gebruiken. Generatieve kunstmatige intelligentie zul je daarnaast in 2024 steeds meer tegenkomen. Google komt bijvoorbeeld met Bard Advanced en we gaan ook AI-wearables dragen.