De beste telefoons van Chinese smartphonefabrikanten worden steeds duurder. Uit een korte steekproef blijkt dat ze steeds meer richting de prijskaartjes van Samsung schuiven. Chinese telefoons moeten daarom blijven vernieuwen.



Chinese telefoons worden steeds duurder

Even schrikken was het wel. De onlangs gepresenteerde Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro zijn qua specificaties echte vlaggenschepen, maar dat geldt ook voor de prijskaartjes. De Mi 10 kost 799 euro, voor de Pro-versie leg je 200 euro meer neer. Dit zijn flinke bedragen voor Xiaomi-toestellen, die voorheen juist bekend stonden als betaalbaar.

Sterker nog, vlaggenschepen van de Chinese fabrikant zijn de laatste jaren fors duurder geworden. De Xiaomi Mi 6 uit 2017, die officieel niet in Nederland uitkwam, werd door enkele webshops via grijze import voor 519 euro verkocht. Dit was een hoop geld, maar relatief goedkoop vergeleken met het topmodel van Samsung.

De Galaxy S8 ging namelijk voor 799 euro over de toonbank. De Mi 6 was dus ruim 35 procent goedkoper dan het Samsung-vlaggenschip. Een ander Chinees vlaggenschip, de Huawei P10, was ruim 25 procent goedkoper dan de Galaxy S8. De OnePlus 5 kostte zelfs 37 procent minder dan zijn Samsung-concurrent.

De Xiaomi Mi 8, de opvolger van de Mi 6, werd wederom niet officieel in Nederland verkocht. Via-via kon je het toestel echter voor ongeveer 529 euro op de kop tikken. Het toestel was daarmee zo’n 37 procent goedkoper dan de Galaxy S9, die in maart 2018 uitkwam voor 849 euro. De Huawei P20 en OnePlus 6 waren respectievelijk 23 en 38 procent goedkoper dan hun Samsung-tegenhanger.

In 2019 begon Xiaomi officieel met de verkoop in Nederland. Het vlaggenschip van vorig jaar, de Xiaomi Mi 9, kostte bij uitkomst slechts 449 euro. Hij is dus verrassend genoeg goedkoper dan zijn voorgangers. De Xiaomi Mi 9 was bij uitkomst 45 procent goedkoper dan de Galaxy S10, die 899 euro kostte. De Huawei P30 en OnePlus 7 waren 16 en 37 procent goedkoper dan de Galaxy S10.

Prijzen kruipen naar elkaar toe

Dit jaar is het prijsverschil aanzienlijk minder. De kersverse Xiaomi Mi 10 gaat 799 euro kosten en is daarmee net iets meer dan 11 procent goedkoper dan zijn Samsung-concurrent. De Galaxy S20 kostte bij uitkomst 899 euro, alhoewel het toestel sinds de release flink in prijs is gedaald.

De Huawei P40 kost bij release 799 euro en is dus ruim 11 procent goedkoper dan het Samsung-vlaggenschip van dit jaar. Het is lastig om te vergelijken met een OnePlus-toestel, want de OnePlus 8 wordt pas op 14 april aangekondigd. Als je de Galaxy S20 vergelijkt met de OnePlus 7T, die eigenlijk in 2019 uitkwam, kom je echter op een prijsverschil van 300 euro, oftewel 33 procent.

Verliezen inlopen

De trend is duidelijk: voormalige Chinese prijsvechters kruipen steeds meer naar de adviesprijzen van gevestigde naam Samsung toe. Zet deze lijn zich voort, dan duurt het nog één à twee jaar voordat de Chinese modellen net zo duur zijn, met uitzondering van OnePlus.

We hebben natuurlijk geen inzage in de draaiboeken van Huawei, OnePlus of Xiaomi, maar waarschijnlijk is deze strategie vooraf bedacht. Het is immers een bekende commerciële tactiek om fors onder het prijsniveau van concurrenten te gaan zitten wanneer je een markt binnenstapt. Het verlies dat hierbij komt kijken neem je op de koop toe: het gaat om marktaandeel verwerven.

Zodra mensen gewend zijn aan je producten verhoog je de prijzen stapsgewijs. Er moet immers op een gegeven moment geld worden verdiend. Vervolgens is het wel belangrijk dat je op een andere manier gaat concurreren. Waarom zouden mensen jouw smartphone moeten halen? Puur op basis van prijs ga je het immers niet winnen.



Blijven vernieuwen

Chinese fabrikanten snappen dit, en lopen daarom steeds vaker voorop als het om onderscheidende functies gaat. Van het (destijds) nieuwe 90Hz-scherm en de uitschuifbare camera op de OnePlus 7 Pro tot aan de 108 megapixel-camera’s van de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro. Het waren/zijn unieke functies die de Chinese telefoons net dat beetje extra geven.

Omdat Chinese telefoons qua prijs vergelijkbaar zijn met klassieke partijen als Samsung, is het nu belangrijk dat ze deze vernieuwingsdrang voortzetten. Het is dus aan Huawei, OnePlus en Xiaomi om te blijven innoveren, willen ze gevestigde namen als Samsung te slim af zijn en de koppositie overnemen.

Relatief nieuwe (eveneens Chinese) fabrikanten als Oppo, Realme en Vivo bestormen ondertussen de onderkant van de markt, en concurreren juist op prijs. Of ook zij in de toekomst steeds duurder worden is vooralsnog koffiedik kijken, maar de kans is aannemelijk.

Disclaimer: bovenstaande adviesprijzen zijn gebaseerd op de instapversies van ieder exemplaar. Bovendien zijn sommige toestellen, zoals de Xiaomi Mi 6, nooit officieel in Nederland verkrijgbaar geweest. De prijs ligt hierdoor kunstmatig hoger, omdat doorverkopers ook een deel van de opbrengst innemen.