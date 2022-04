Kabinet maakt zich zorgen om software op Chinese telefoons: zo zit het

Telefoonfabrikant Xiaomi installeert censuursoftware op smartphones. Het kabinet maakt zich hier zorgen over en overweegt daarom de Telecommunicatiewet aan te passen om zo gebruikers te beschermen.

Censuursoftware op Chinese telefoons

Dat blijkt uit een brief van Wopke Hoekstra (CDA), Minister van Buitenlandse Zaken, aan de Tweede Kamer. Directe aanleiding voor deze mededeling is een Litouws onderzoek van vorig jaar. Hierin werd vastgesteld dat Xiaomi-telefoons zogeheten censuursoftware bevatten.

Deze speciale functie is in staat bepaalde zinnen en woorden te herkennen en blokkeren. In het ‘verboden woordenboek’ staan ruim 440 begrippen, waaronder uitroepingen als “Bevrijd Tibet” en “Leve Taiwan”. Deze termen zijn volgens de Litouwse onderzoekers een doorn in het oog van de Chinese regering.

Een Duits vervolgonderzoek toonde aan dat de censuursoftware niet op Europese Xiaomi-telefoons werkt, maar wel op Chinese modellen. Litouwen riep Europese landen desondanks op om niet langer Chinese telefoons te gebruiken, uit angst dat de censuursoftware op een later moment wél wordt geactiveerd.

Wet wordt mogelijk aangepast

Het Nederlandse kabinet gaat hier niet in mee. Minister Hoekstra schrijft dat ieder land een eigen afweging maakt in het geven van aankoopadviezen. De politiek leider van het CDA overweegt wel om de Telecommunicatiewet (TW) aan te passen.

Het kabinet bekijkt of het communicatiegeheim uit deze wet verbreed kan worden naar “derden”, zoals telefoonmakers. Momenteel geldt deze geheimhoudingsplicht alleen voor “aanbieders van communicatienetwerken”, zoals providers. Zij mogen daardoor bijvoorbeeld niet zomaar telefoongesprekken van klanten opnemen en afluisteren.

Hieruit blijkt dat het kabinet vindt dat de censuursoftware van Xiaomi-telefoons inbreuk maakt op de TW. Het ‘verboden woordenboek’ luistert gebruikers immers af door mee te lezen met wat ze typen, en waar nodig woorden te censureren. Het is nog onduidelijk of en wanneer de TW aangepast wordt.

Chinese telefoons in opspraak

Chinese smartphonemakers komen regelmatig in opspraak. Het bekendste voorbeeld is Huawei, dat sinds 2019 geen zaken meer mag doen met Amerikaanse bedrijven. Het bedrijf wordt verdacht te spioneren voor de Chinese overheid en is op een zwarte lijst gezet. Deze maatregel heeft een flinke impact gehad op de bedrijfsresultaten van het bedrijf.

