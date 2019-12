Afgelopen week verscheen het nieuws dat Google de uitrol van Chrome 79 tijdelijk was stilggelegd. De bug is geplet en de Google Chrome 79-update is hervat. Inmiddels rolt er ook een nieuwe versie uit voor de Android System WebView-app, waar de bug mee te maken had.



Google Chrome 79-update hervat

Afgelopen week schreven we over versie 79 van Chrome voor Android. Google had de uitrol ervan namelijk tijdelijk stilgelegd. Er waren problemen met data die niet te gebruiken was door verschillende apps. Daarbij ging het om apps die WebView in Android gebruikten.

Daarbij werd genoemd dat de update zeker een week op zich zou laten wachten, maar dat bleek niet waar. Google is namelijk weer begonnen met de uitrol van de nieuwste versie van de mobiele browser. Toevallig of niet is er ook een update in de Play Store te vinden voor de losse Android System WebView-app in de appwinkel van Google.

Met WebView laden apps intern webpagina’s, zonder dat je de echte Chrome-browser gebruikt. Pagina’s kunnen ook fungeren als een soort web-app. Toen het probleem werd gevonden was Chrome 79 al door zo’n 50 procent van de gebruikers geïnstalleerd op hun apparaten. Hoeveel gebruikers last hadden van dit probleem is onbekend, net zoals welke apps er problemen hadden door deze bug.

De nieuwe versie van Chrome die nu uitrolt biedt ook betere beveiligingsfuncties. Zo krijg je een melding van de zoekgigant als je ergens inlogt met een wachtwoord, wat ook gepubliceerd is, in een datalek. Bladwijzers zijn opnieuw te ordenen en ook virtual reality-ervaringen via de browser zijn verbeterd.

