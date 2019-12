De Google Chrome 79-update is tijdelijk stilgelegd. Bij verschillende gebruikers verdween namelijk data in bepaalde applicaties. Het duurt nog zeker een week voordat de update verder wordt uitgerold.

Gebruikers en ontwikkelaars hebben problemen ontdekt met versie 79 van Google Chrome. Data in verschillende applicaties verdween namelijk, waardoor deze niet of deels bruikbaar waren. Het gaat om applicaties die WebView in Android gebruiken.

Met WebView kunnen apps intern webpagina’s laden, zonder dat de echte Chrome-browser gebruikt hoeft te worden. Ook kunnen pagina’s fungeren als een soort web-app. Volgens ontwikkelaars van Google was versie 79 van de bekende browser al naar 50 procent van de gebruikers gestuurd.

Data is niet verdwenen, maar apps die werken op basis van WebView kunnen de data niet vinden. Een update die dit probleem verhelpt zou zeker nog een week op zich laten wachten. Er zijn daarbij verschillende oplossingen mogelijk. Welke en hoeveel apps er last hebben van dit probleem is voor nu onbekend. Ook het aantal getroffen gebruikers is onbekend.

Hier op de redactie is Chrome 79 te vinden op verschillende apparaten, maar problemen hebben tot nu toe niet gevonden. Heb jij de laatste versie van de browser op je Android-toestel staan en heb jij wel last van de issues? Op welke webpagina is dat en wat werkt er allemaal niet goed? Laat het ons weten in de reacties!

