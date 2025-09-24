AI neemt Chrome over: dit zijn 5 nieuwe functies in de webbrowser

Chrome is aan de beurt voor een flinke injectie aan AI. Hierdoor krijgt de webbrowser een stapel nieuwe functies.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AI in Chrome: dit is er mogelijk

Voor Chrome-gebruikers gaat er veel veranderen. Door de toevoeging van AI krijgt de populaire webbrowser een stapel nieuwe mogelijkheden, met onder andere verbeteringen rond zoeken en je veiligheid. Ook gaat AI boodschappen voor je doen. We zetten de belangrijkste vernieuwingen op een rij.

1. Chrome krijgt Gemini-knop

Chrome krijgt een Gemini-knop. Tik je op deze knop, dan kun je met Gemini praten over hetgeen wat je op een webpagina ziet. Bijvoorbeeld om verduidelijking te vragen als je iets niet snapt, of om informatie samen te vatten.

In deze chat kun je Gemini ook om gegevens vragen uit bijvoorbeeld je Google Agenda of een andere Google-app, zodat je de webpagina die je bekijkt niet hoeft te verlaten. De Gemini-knop komt naar de desktop- en Android-versie van de browser.

2. Agent gaat voor je browsen

Google gaat in de komende maanden agentische AI toevoegen aan Google Chrome. Dit betekent dat de AI voor jou taken gaat uitvoeren. Je vertelt Google wat je gedaan wil hebben, bijvoorbeeld het doen van boodschappen in een webwinkel of het boeken van een afspraak, waarna die taak wordt uitgevoerd. Je ziet de AI dan voor je ogen naar de juiste websites gaan, klikken en formulieren invullen.

3. Vat verschillende tabbladen samen

Heb je informatie in verschillende tabbladen staan, dan kan AI die straks voor je vergelijken en samenvatten. Heb je bijvoorbeeld informatie over een hotel in de ene tab, informatie over de vlucht in de andere tab en probeer je daarnaast mooie locaties te vinden om te bezoeken? Dan kan Gemini de informatie uit al die tabbladen bij elkaar in een overzicht plaatsen. Dat kan ook handig zijn als je bijvoorbeeld verschillende producten met elkaar aan het vergelijken bent.

4. Beter zoeken

Heb je soms moeite om een website terug te vinden die je eerder hebt bezocht? Dan kun je straks AI een wazige beschrijving geven zoals “op welke website zag ik vorige week die oranje bank”?

Ook kun je straks AI Mode, de speciale AI-zoekmethode van Google, bereiken door je zoekopdracht in de adresbalk te typen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Betere bescherming

Chrome waarschuwt je al voor gevaarlijke websites als er geen ‘https’ wordt gebruikt. Met behulp van AI gaat Chrome nu ook gevaarlijke pagina’s herkennen via bijvoorbeeld het design of taalgebruik. Denk aan pagina’s die neppe weggeefacties hebben en eigenlijk je gegevens willen stelen.

Ook gaat AI je beschermen van onnodige notificaties. AI leert van je gedrag en bepaalt daardoor wat voor soort notificaties je waardeert en welke niet. Op die manier hoef je minder vaak zelf aan te geven wat je wil.

Ook in Nederland?

Op dit moment zien enkel nog gebruikers in de Verenigde Staten de nieuwe Gemini-knop, mits de taal van hun apparaat op Engels staat. Wanneer de knop naar ons uitrolt is nog niet bekend.

Google zegt wel dat verschillende van bovenstaande functies in de komende weken al naar andere landen en andere talen worden uitgerold. Houd je webbrowser dus goed in de gaten en installeer de nieuwste updates zodra ze worden aangeboden.

Adresbalk

Met Chrome kun je sinds kort ook de adresbalk op een andere plek zetten en dat is zeer aan te raden. Geen fan van Gemini? Het is ook mogelijk om Gemini uit te schakelen.