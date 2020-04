April zit er bijna op en daarmee komt er ook een eind aan het maandthema: Chrome. Heb je een artikel gemist? Geen zorgen, want in deze round-up zetten we al onze verhalen op een rijtje.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chrome maandthema: lees alles terug

Op Android Planet lees je dagelijks alles over de laatste Android-nieuwtjes, maar we gaan ook regelmatig de diepte in. In april hebben we ons toegelegd op Chrome. Niet alleen de populaire browser kwam voorbij, maar we behandelden ook het besturingssysteem als geheel. Daarnaast schreven we over Chromebooks en dook de Chromecast regelmatig als onderwerp op.

Dankzij dit brede spectrum was er ruimte om terug te blikken op de geschiedenis van Google-telefoons, of je beter een Windows-laptop of Chromebook kunt aanschaffen en keken we naar handige Chrome-extensies voor fijner browsen. Heb je de afgelopen maand niet alles kunnen lezen? Geen zorgen! Hieronder staan alle artikelen die we hebben gepubliceerd op een rijtje.

Nieuw maandthema: Creativiteit

Het Chrome-maandthema is inmiddels afgesloten. Wees niet getreurd, want ook deze maand kun je weer genieten van verdiepende artikelen. Tijdens de hele maand mei focussen we ons op het thema creativiteit. Alles komt hierin voorbij. Van de beste fotografie-apps, leuke creatieve apps voor de allerkleinsten tot aan zelf smartphonefilters maken.



Welke onderwerpen mogen we volgens jou echt niet missen? Laat van je horen in de reacties onder dit artikel, of stuur een mailtje naar redactie@androidplanet.nl. Afgelopen maanden hebben we vele goede ideeën van jullie mogen ontvangen, dus weest niet verlegen! Uiteraard kun je onze redactieleden ook bijvoorbeeld op Twitter aanspreken: we luisteren graag naar je.

→ Colin’s Twitter

→ Erwin’s Twitter

→ Michel’s Twitter

→ Rens’ Twitter

→ Wouter’s Twitter

Wil je niks missen van het nieuwe maandthema? Houd dan onze site in de gaten, meld je aan de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en download de gratis Android-app!