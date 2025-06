Let op: Chrome werkt straks niet meer goed op deze telefoons

Heb je nog een (heel) oud Android-toestel? Let dan goed op, want de Chrome-browser werkt binnenkort minder goed. Dit is hoe het zit.

Chrome-ondersteuning stopt voor Android 8 en 9

Google laat weten dat Chrome, de browser die standaard op iedere Android-telefoon staat, straks minder goed werkt op oudere smartphones. Toestellen die draaien op Android 8.0 (Oreo) of 9.0 (Pie) moeten het dan doen met een verouderde versie van Chrome. Updates met nieuwe functies en verbeterde beveiliging loop je dan mis.

Chrome 138 is de laatste versie van de browser die op smartphones met Android-versie 8 en 9 werkt. Chrome-versie 139 – dat begin augustus moet verschijnen – ondersteunt alleen toestellen met Android 10 of nieuwer. Dit betekent dus dat Chrome niet stopt met werken op oudere smartphones, maar gebruikers het moeten doen met een verouderde versie van de browser.

Gelukkig is de kans klein dat jij nog een smartphone gebruikt met Android 8 of 9. Android Oreo lanceerde zeven jaar geleden en inmiddels zijn we veel Android-updates verder. De meeste smartphones die nu verschijnen draaien op Android 15, en voor Googles eigen Pixel-telefoons is onlangs Android 16 uitgebracht. Deze nieuwste versie komt de komende maanden ook naar toestellen van andere merken.

Heb je wél een smartphone die op Android 8 of 9 draait, dan raden we aan om binnenkort te upgraden. Hierdoor kun je een veilige versie van Chrome blijven gebruiken, ontvang je de nieuwste functies en ben je de komende tijd up-to-date.

Android 16

Sinds kort is Android 16 beschikbaar voor Pixel-smartphones. De nieuwste Android-versie is een flinke update, omdat er een nieuw design wordt geïntroduceerd. Het Material 3 Expressive-ontwerp is kleurrijker en speelser, maar komt pas later beschikbaar. De verwachting is dat Google het nieuwe design begin september uitrolt.

Ook nieuw is ‘Live Updates’, waarmee je op het vergrendelscherm realtime informatie krijgt van apps als Uber en Thuisbezorgd. Je hoeft je telefoon dan niet te ontgrendelen om te checken hoe het met je bestelling staat. Daarnaast introduceert Google slimme beveiligingsopties om je te beschermen tegen phising en is er een nieuwe desktopmodus.

→ Krijgt jouw smartphone Android 16? Check het hier!

