Chromebooks en Android-smartphones werken steeds beter samen. Met de aankomende Chrome OS ‘Phone Hub’-functie breng je die apparaten nog dichter bij elkaar. Wat je daar allemaal mee kunt en hoe dat precies werkt, lees je in dit artikel.

Chrome OS ‘Phone Hub’

Functies van Android en Chrome OS trekken steeds meer naar elkaar toe. Google werkt nu aan een manier om apparaten nog beter met elkaar te laten samenwerken. Deze ‘Phone Hub’-functie gebruik je op een Chromebook, met een verbonden Android-smartphone. Website 9to5Google heeft drie functies onder elkaar gezet die je kunt gebruiken met Google Phone Hub.

Screenshot van applade in Chrome OS

1. Gebruik basisfuncties van je telefoon

Is je smartphone verbonden met je Chromebook, dan kun je verschillende basisfuncties van die telefoon gebruiken. Bedienen kan via het snelle instellingen-menu die je rechtsonder vindt. Het gaat dan om verschillende basisfuncties zoals het instellen van het volume of het uitschakelen van alle geluiden.

Ook check je daar de accustatus van je telefoon, de sterkte van het wifi-signaal of de naam van je toestel. Wil je internetten op je Chromebook, maar is er geen wifi? Dan schakel je snel de hotspotfunctie van je telefoon in. Smartphone kwijt? Gebruik dan ook je Chromebook en de Vind mijn apparaat-functie om deze snel terug te vinden.

2. Notificaties telefoon op je Chromebook checken

Wil je al je notificaties van zowel je Chromebook als telefoon op één apparaat zien? Met Phone Hub is dat ook mogelijk, waardoor je alles ziet op je laptop. Het is nog niet precies bekend hoe dat wordt getoond. Daarnaast is het nog de vraag wat je allemaal met zo’n melding kunt doen. Waarschijnlijk kun je snel een berichtje terug sturen, een notificatie uitstellen of direct wegschuiven.

3. Voorzetten van taken op je Chromebook

Over de derde functie is ook nog niet alles bekend, maar de letterlijke vertaling is ‘voortzetten van de taak’. Volgens 9to5Google kan dit erop wijzen dat je een taak of app die je opent op je smartphone, verder kunt gebruiken op je Chromebook.

In een stukje code van Chrome OS is ook een beschrijving gevonden van deze functie: “Met deze functie kunnen gebruikers in-app-acties en Chrome-tabbladen hervatten die zijn geopend op een verbonden Android-telefoon vanaf Chrome OS-apparaten”. Hoe dit er precies uit komt te zien is dus nog de vraag, maar het klinkt als een functie met veel potentie.

Beschikbaarheid en release Google Phone Hub

Wanneer we de nieuwe Phone Hub-functie precies gaan zien is nog de vraag. Bovenstaande informatie is gevonden in een testversie van Chrome OS. Het gaat daarbij om een zogenaamde Canary-build, waarin functies worden getest. Zo’n Canary-versie bestaat trouwens ook van de Google Chrome-app voor Android.

