Google wil Chrome OS beter laten samenwerken met je Android-smartphone. Uit technische documentatie blijkt dat een Chromebook op termijn meer en betere mogelijkheden krijgt voor notificaties en taken.

Integratie Chrome OS en Android

De diepere integratie van Android in Chrome OS is opgemerkt door 9to5Google, dat nieuwe code spotte in Google-software. De veranderingen wijzen op de ontwikkeling van ‘Phone Hub’. In de Google-software wordt hiernaar verwezen als een gebruikersinterface met informatie over je Android-smartphone, inclusief de mogelijkheid om telefoongerelateerde acties uit te voeren in Chrome OS.

Verderop in de code staan verwijzingen naar Phone Hub Notificaties, Phone Hub Notificaties Badge en Phone Hub Task Continuation. Meer informatie ontbreekt nog, maar het is in ieder geval duidelijk dat Phone Hub straks notificaties van je Android-toestel op je Chromebook laat zien én beantwoorden. Dit verloopt via een bluetooth-verbinding.

Wat Task Continuation inhoudt, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk werkt Google aan een betere samenwerking tussen Chrome OS en Android. Mogelijk om bestanden te delen, naadloos verder te werken in (online) documenten en/of geselecteerde tekst te synchroniseren tussen twee apparaten.

Windows biedt al Android-integratie

Hoewel Chrome OS al in enige mate integratie biedt met je Android-toestel, biedt Windows een betere integratie. Dat is best opvallend, want Windows is een besturingssysteem van concurrent Microsoft.

Microsoft biedt de Your Phone-app aan voor je Android-toestel en computer. Eenmaal geïnstalleerd verschijnen de berichten van je smartphone op de computer en kun je deze ook beantwoorden. Daarnaast kun je foto’s synchroniseren en eenvoudig je muziek bedienen. Op moderne Samsung-smartphones als de Galaxy Note 10 en Galaxy S20 is het – dankzij een commerciële samenwerking – mogelijk om je telefoonscherm te projecteren en tekst te kopiëren en plakken van het ene op het andere apparaat.

Het is nog niet duidelijk wat Google precies voor ogen heeft met Phone Hub, en wanneer de features beschikbaar komen. Volgens 9to5Google duurt het nog even. Als de update uitkomt, gebeurt dit waarschijnlijk via een automatische update van Chrome OS.

