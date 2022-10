Deze update maakt Chrome op Android-tablets veel beter

Google heeft een update aangekondigd voor Chrome op Android-tablets. Die moet vooral je productiviteit verbeteren. Nieuw is onder meer de mogelijkheid om links, tekst en foto’s te kopiëren naar andere apps met drag and drop.

Google heeft een update uitgebracht voor Chrome op Android-tablets. De bekende browser krijgt er daarmee flink wat trucjes bij. Je kunt nu swipen op de adresbalk, waarmee je eenvoudig van de ene naar de andere tab wisselt. Als je veel tabbladen open hebt staan, verbergt Google daarbij de sluit-knop. Dat moet voorkomen dat je per ongeluk een belangrijke tab afsluit.

Daarnaast introduceert Google een visuele grid. Ook dat is vooral handig als je veel tabbladen open hebt staan. Je ziet op het scherm een voorvertoning van alle geopende websites, zodat je gemakkelijk degene vindt die je zoekt. Binnenkort voegt de zoekgigant ook tabgroepen toe aan Chrome op je tablet. Daarmee kun je openstaande tabbladen groeperen op onderwerp. Deze functie is al beschikbaar voor Chrome op de pc en smartphones.

Verder wordt multitasken eenvoudiger. Als je twee apps naast elkaar draait, kun je met ‘drag and drop’ foto’s, links en tekst heel simpel van Chrome naar een andere app kopiëren. Daarnaast is het nu mogelijk om altijd de desktopversie van websites op te vragen. Die bieden soms meer opties dan de mobiele versies.

De nieuwe software rolt volgens Google direct uit. Dat gebeurt niet bij iedereen tegelijk, dus mogelijk moet je nog even wachten voor je hem kunt installeren. Heb jij de update al binnen op je Android-tablet? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Ook voor de Pixel Tablet

Google benadrukt dat de update ook verschijnt op de nieuwe Pixel Tablet. Dit apparaat verschijnt in 2023 en onderscheidt zich door de mogelijkheid om een speakerdock toe te voegen. Daar kun je hem ook mee opladen.

Of de Pixel Tablet naar Nederland komt, is even afwachten. Google bracht recent wel de Pixel 7 en Pixel 7 Pro officieel bij ons uit. In onze review van de Pixel 7 (Pro) lees je wat we van de smartphones vinden. Een maand geleden verscheen ook de Chromecast met Google TV (HD) in ons land, een betaalbaar streamingapparaatje van 40 euro.

