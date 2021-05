Datalek? Chrome-wachtwoordmanager verandert jouw wachtwoord direct

Google voegt de komende periode een hoop nieuwe functies aan de wachtwoordmanager van Chrome toe. De browser kan straks onder meer automatisch jouw ‘gekaapte’ wachtwoorden van websites aanpassen.

Google Chrome-wachtwoordmanager krijgt 3 nieuwe functies

De nieuwe functies werden aangekondigd tijdens Google I/O, de jaarlijkse bijeenkomst van het bedrijf. Hieronder hebben we de belangrijkste vernieuwingen in de Google Chrome-wachtwoordmanager voor je op een rij gezet.

1. Wachtwoorden automatisch aanpassen

Datalekken zijn aan de orde van de dag en de kans is groot dat ook jij weleens slachtoffer bent (geweest). Daarom voegt Google een functie toe aan de wachtwoordmanager om aanmeldgegevens automatisch te wijzigen wanneer jouw account gevaar loopt.

Het werkt heel simpel. Zodra een website slachtoffer is geweest van een datalek (of een ander beveiligingsprobleem), stelt Chrome je hiervan op de hoogte. Vervolgens kun je met één druk op de knop je wachtwoord voor die site aanpassen.

Je hoeft hier niets zelf voor te doen. De Google Assistent past je wachtwoord voor de getroffen website aan en slaat de nieuwe aanmeldgegevens op in je Google-wachtwoordmanager.

Dit proces werkt nog niet op alle websites. Indien je te maken hebt met een niet-ondersteunde website moet je je wachtwoord handmatig aanpassen. Je kunt er overigens sowieso voor kiezen om dit te doen, in plaats van de Assistent het te laten uitvoeren.

Het is nog niet duidelijk op welke websites de nieuwe functie werkt. Wel maakte Google bekend dat de betere Chrome-wachtwoordmanager eerst in de Verenigde Staten wordt uitgebracht; andere markten volgen later.

2. Wachtwoorden overzetten

Gebruik je momenteel een andere wachtwoord-app, zoals 1Password, Bitwarden of Dashlane? Binnenkort kun je je wachtwoorden makkelijk importeren naar de wachtwoordmanager van Google. Door de overstap makkelijker te maken, hoopt het bedrijf uiteraard op meer klanten.

3. Betere samenwerking tussen computer en smartphone

Google wil Android, het besturingssysteem voor smartphones, en Chrome OS, bekend van de ‘internetlaptops’, beter met elkaar laten samenwerken. Daarom kun je vanaf nu dezelfde wachtwoorden voor apps en websites op beide platformen gebruiken. Android en Chrome OS gaan hierdoor meer als een verlengstuk van elkaar werken.

Tijdens Google I/O werd niet alleen stilgestaan bij de wachtwoordmanager van Chrome. Ook andere populaire Google-apps kregen er nieuwe functies bij. Google Maps wordt bijvoorbeeld een stuk slimmer en voortaan kun je in Google Foto’s een mapje met afgeschermde foto’s maken.

Ster van de avond was natuurlijk de onthulling van Android 12. Lees er alles over in onderstaande round-up van het Google I/O-evenement.

