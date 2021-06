Zo deel je sneller bestanden tussen je Chromebook en smartphone

De nieuwste Chrome OS-versie laat je sneller en veiliger bestanden delen tussen je Chromebook en Android-smartphone. De feature werkt beide kanten op en is vanaf nu te gebruiken.

Bestanden delen op je Chromebook via Dichtbij delen

De nieuwe feature heet Dichtbij delen en is beschikbaar vanaf Chrome OS-versie 91. Deze update rolt nu uit naar alle moderne Chromebooks, meldt Google in een blogpost. Dichtbij delen (of Nearby Share) werkt al op vrijwel alle Android-smartphones en -tablets van de afgelopen jaren.

Handig aan de feature is dat je nu eenvoudiger foto’s, links, tekst en andere media kan delen tussen je Chromebook en mobiele toestel. De functie werkt erg snel en vereist geen internetverbinding omdat het gegevens tussen twee apparaten in de buurt uitwisselt. Dat gebeurt via P2P wifi, bluetooth (low energy) en WebRTC.

Ook fijn aan Dichtbij delen is dat er bij het delen van bestanden van je Chromebook geen aanvullende gegevens meegestuurd worden. De ontvanger ziet in de technische details dus niet waar, wanneer en met welk apparaat je de foto gemaakt hebt, om maar een voorbeeld te noemen. Dat is vooral prettig als je een foto wil delen met iemand die je niet (goed) kent.

Zet Dichtbij delen op je Chromebook aan

Je activeert Nearby Share in het instellingenmenu van de Chromebook door Dichtbij delen in te typen in de zoekbalk. Bij de instelling vind je een schuifje bij de zichtbaarheid van de laptop. Dit schuifje staat standaard uit, wat betekent dat Dichtbij delen uitgeschakeld is. Als je het schuifje aanzet, wordt Nearby Share vijf minuten geactiveerd zodat je bestanden kan delen met jezelf of anderen. Google zet de feature standaard uit om je privacy te waarborgen.

Interessant is dat Dichtbij delen sneller dan verwacht in Chrome OS geactiveerd is. Toen Google de feature aankondigde, sprak het van een release in augustus. Dat is dus twee maanden eerder geworden.

Andere verbeteringen in Chrome OS 91

De update naar Chrome OS 91 voegt naast Dichtbij delen meer verbeteringen door. Zo zie je nu een klein stipje bij een app-icoon op het startscherm als je een notificatie van die applicatie hebt. Daarnaast kun je ‘later deze maand’ eenvoudiger bestanden in Google Drive offline beschikbaar maken, en ze dus bewerken als je zonder internet zit.

Google voegt ook nieuwe, speelse achtergronden toe voor kinderen die een Chromebook gebruiken. Daarnaast kan de launcher nu automatisch antwoord geven op eenvoudige vragen, waaronder de weersvoorspelling en simpele rekensommen. Dit is handig omdat er niet langer een apart venster geopend wordt.

Tot slot introduceert Chrome OS 91 de nieuwe app Diagnostische gegevens, die informatie geeft over je batterijstatus, processor en het geheugen. Je kunt ook tests uitvoeren om te controleren of de Chromebook nog naar behoren werkt. De instelling is te vinden door de zoekknop in te drukken en Diagnostische gegevens in te voeren.

