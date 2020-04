Wil je een Chromebook kopen maar weet je nog niet welke? Android Planet helpt je op weg en zet de beste Chromebooks in drie prijsklassen op een rijtje.

Een Chromebook kopen: dit moet je weten

Een Chromebook is een laptop die draait op Chrome OS, het lichtgewicht besturingssysteem van Google. Chrome OS is prima geschikt voor normale taken en werkt goed samen met je Android-smartphone en -tablet.

We krijgen regelmatig de vraag ‘wat kost een Chromebook?’ Het antwoord is niet zo eenvoudig. Er zijn Chromebooks vanaf 200 euro, maar er zijn ook genoeg modellen die 400 of 600 euro kosten. Vraag jezelf daarom eerst af hoeveel je wil uitgeven en aan welke eisen de laptop moet voldoen.

Een verlicht toetsenbord? Een lange accuduur, of juist een zo mooi mogelijk scherm? Met je budget en eisen in het achterhoofd kun je een interessante Chromebook vergelijken met alternatieve modellen.

Een goedkope Chromebook (tot 300 euro)

Als eerste zetten we drie goedkope Chromebooks op een rij. Deze modellen zijn goed genoeg voor basistaken als internetten en het schrijven van werkstukken. Vanwege de lage prijzen zijn ze een interessante keuze voor scholieren. Zo’n voordelige Chromebook kopen voor een vader, moeder, opa of oma is natuurlijk ook een mogelijkheid.

1. HP Chromebook 14 (CA051ND)

De HP Chromebook 14-CA051ND is een 14 inch-laptop met een scherp full-hd-scherm, dat mat is afgewerkt. Onder de motorkap draait een vlotte Intel Celeron-processor met genoeg werkgeheugen (4GB). Het opslaggeheugen is met 64GB van gemiddelde grootte. HP belooft dat de Chromebook 14 tot tien uur meegaat op een volle accu.

Prettig is dat de Chromebook oplaadt via een usb-c-stekker, en nog een usb-c-poort heeft om bijvoorbeeld je smartphone aan te sluiten. Er zijn ook twee normale usb-a-poorten aanwezig. Let erop dat deze laptop geen volwaardige hdmi-poort heeft om direct een monitor aan te sluiten; dit gaat ook via usb-c.

De HP Chromebook 14 is onder andere verkrijgbaar bij MediaMarkt voor 299 euro.

2. Asus Chromebook C223NA (GJ0006)

Als je op zoek bent naar een lichte Chromebook die makkelijk in je (rug)tas past, dan is de Asus Chromebook C223NA-GJ0006 het overwegen waard. De laptop weegt één kilo en is door zijn 11,6-inch lekker compact.

Het scherm oogt scherp genoeg door de hd-resolutie, al tonen modellen met een full-hd-resolutie nog scherper beeld. De lagere resolutie is weer gunstiger voor de accuduur. Asus claimt een accuduur van maximaal tien uur. Opladen gaat via een usb-c-stekker.

De Chromebook heeft een Intel Celeron-processor, 4GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Dat laatste is niet zoveel, maar gelukkig te vergroten door een micro-sd-kaartje in de laptop te stoppen.

Handig is dat de Chromebook C223NA de Google Play Store bevat, wat betekent dat je bijna al je bekende Android-apps kan installeren. De Google Assistent is ook te gebruiken. De laptop kost zo’n 249 euro en is onder meer verkrijgbaar bij MediaMarkt.

3. Lenovo Chromebook S330

De Lenovo Chromebook S330 is een stevige Chromebook waarvan het scherm helemaal plat kan. Deze slimme ontwerpkeuze verkleint de kans dat je het scherm doorbuigt aanzienlijk.

De laptop heeft een 14 inch-full-hd-scherm, accuduur van maximaal tien uur en gebruikt een vlotte MediaTek-processor met 4GB werkgeheugen. Je kan het opslaggeheugen van 64GB indien gewenst vergroten met een micro-sd-kaartje. Ook deze laptop beschikt over de Play Store voor al je Android-apps.

Qua aansluitingen kun je onder meer gebruikmaken van usb-c, een volwaardige hdmi-poort en een usb-a-poort voor een muis of usb-stick. De Lenovo Chromebook S330 is verkrijgbaar voor 269 euro.

Een middenklasse Chromebook kopen (tot 600 euro)

Als je bereid bent meer uit te geven, kun je kijken in het segment tussen de 300 en 600 euro. In dit prijssegment kun je onder meer een Chromebook met touchscreen kopen, zodat je de laptop tegelijk ook als tablet gebruikt. De drie Chromebooks die we hieronder bespreken, hebben allemaal een full hd-scherm dat (optioneel) aanraakgevoelig is.

1. Lenovo Chromebook S345-14AST

De Lenovo Chromebook S345 is een stijlvolle laptop met een 14 inch-full-hd-scherm en veel aansluitingen. Zo zijn er twee usb-c-poorten, waar je bijvoorbeeld de stekker op aansluit om de accu op te laden. De Chromebook heeft ook normale usb-poorten en een micro-sd-slot om het interne opslaggeheugen van 32GB te vergroten.

Handig is dat je het aanraakgevoelige scherm plat kan leggen en de Chromebook S345 dus als tablet kan gebruiken. De laptop ondersteunt de Play Store met veel Android-apps en -games. De AMD A6-processor en 4GB werkgeheugen zijn krachtig genoeg om populaire apps te draaien.

Een ander voordeel is dat het toetsenbord verlicht is, waardoor je de toetsen beter ziet in een donkere ruimte. De Lenovo Chromebook S345 kost 349 euro en is onder andere te koop bij Coolblue.

2. Acer Chromebook 314

Acer verkoopt de Chromebook 314 in twee versies: met en zonder aanraakgevoelig scherm. Voor die functionaliteit betaal je een paar tientjes extra. De laptop heeft een aluminium behuizing en een 14 inch-full-hd-scherm met matte afwerking.

Onderhuids draait een Intel Celeron-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Dit kun je vergroten met een micro-sd-kaartje. De laptop heeft twee usb-c-poorten en twee usb-a-poorten.

Acer belooft een accuduur van maximaal 12,5 uur. Opladen gaat via een usb-c-stekker. De Chrome OS-software komt inclusief Play Store waaruit je je favoriete apps kan installeren.

De Acer Chromebook 314 kost zo’n 339 euro zonder touchscreen. Voor het model met touchscreen betaal je 419 euro bij Coolblue.

3. HP Chromebook X360 14 (DA-0300ND)

Bijzonder aan de HP Chromebook X360 14 is dat je de laptop in vier standen kan gebruiken. Naast de traditionele laptopmodus is er ook een ‘tentmodus’ om bijvoorbeeld een film te kijken, een tabletmodus en een stand waarbij het scherm schuin boven het omgekeerde toetsenbord ligt; ideaal om aantekeningen te maken of de krant te lezen.

Het 14 inch-display heeft een full hd-resolutie en is – zoals je al verwacht – aanraakgevoelig.

De laptop heeft een snelle Intel Core i3-processor, liefst 8GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen. Dit is één van de snelste Chromebooks in zijn prijsklasse. De accu gaat volgens HP tot 14 uur mee en laadt op via een usb-c-stekker. Fijn is dat het toetsenbord achtergrondverlichting heeft en dus goed zichtbaar is in het donker.

De HP Chromebook X360 14 is verkrijgbaar voor 599 euro, onder andere bij MediaMarkt.

Krachtige Chromebooks (vanaf 600 euro)

Google en laptopfabrikanten prijzen de Chromebook ook graag aan als vervanger van een laptop met Windows-software of macOS-software. Wij vinden het een moeilijke claim omdat veel populaire programma’s niet (goed) werken op Chrome OS. Check vooraf daarom goed of de apps die je nu gebruikt, het ook doen op een Chromebook.

Als dat zo is, kan je kijken naar een high-end model. We zetten drie uitstekende keuzes op een rij.

1. Asus Chromebook Flip C434 (C434TA)

De Asus Chromebook Flip C434 is de opvolger van één van de populaire recente Chromebooks. De laptop kan als traditionele laptop worden gebruikt, maar ook als (forse) tablet of in een kijk-stand. De behuizing is van aluminium en het 14 inch-full-hd-scherm is aanraakgevoelig. Met 1,45 kilo is het één van de lichtste 14 inch-Chromebooks van dit moment.

Asus verkoopt de Flip C434 in allerlei uitvoeringen, waarbij de processor en hoeveelheid werk- en opslaggeheugen varieert. Hoe krachtiger de processor en hoe meer geheugen, hoe duurder de laptop. De accuduur bedraagt maximaal tien uur en je laadt de batterij op via één van de twee usb-c-poorten.

Het toetsenbord van de laptop is verlicht en Asus zet ook in op de geluidskwaliteit van de ingebouwde luidsprekers. De Chromebook Flip C434 heeft ook ondersteuning voor de Play Store. De Asus Chromebook Flip C434 is verkrijgbaar vanaf 549 euro, onder andere bij Coolblue.

2. HP Chromebook 15 (DE0500ND)

HP’s Chromebook 15 heeft een groot 15,6 inch-scherm met scherpe full-hd-resolutie. Het toetsenbord is verlicht en heeft een apart numpad, wat handig is als je vaak berekeningen doet. De luidsprekers zijn geoptimaliseerd door het bekende merk B&O.

De Chromebook gebruikt een Intel Core i5-processor met een ruime hoeveelheid werkgeheugen (8GB) en opslagruimte (128GB). HP claimt een accuduur van maximaal 13 uur en levert een krachtige usb-c-stekker mee.

Het voornaamste aandachtspunt van deze laptop is dat hij relatief weinig aansluitmogelijkheden heeft. Twee usb-c-poorten, een normale usb-a-poort en micro-sd-slot. Uiteraard kun je ook op deze Chromebook de Play Store gebruiken.

De HP Chromebook 15 is als DE0500ND-versie verkrijgbaar vanaf 649 euro, onder andere bij HP. Een 549 euro kostende variant (DE0300ND) heeft een iets langzamere Core i3-processor en 64GB opslaggeheugen – maar is nog steeds krachtig.

3. Acer Chromebook 13 (CB713-1W-P13S)

De Acer Chromebook 13 – let op het specifieke modelnummer – valt op door zijn scherm. Het 13,5 inch-display heeft een afwijkende verhouding van 3:2 en is hiermee vierkanter dan gebruikelijk. Dit is vooral prettig als je veel tekst leest of schrijft. Denk aan websites lezen via de Chrome-browser of werk- of studiestukken in Google Docs of Word. Op dit scherm zie je meer tekst dan op andere laptops, waardoor je minder hoeft te scrollen.

Het scherm maakt ook indruk met zijn haarscherpe resolutie van 2256 bij 1504 pixels; scherper dan de concurrentie met een full-hd-display (1920 bij 1080 pixels). Met 1,4 kilo is de laptop ook relatief licht.

Met zijn specificaties maakt de Chromebook iets minder indruk. De Pentium-processor is vlot maar niet de snelste in zijn klasse. Het werkgeheugen van 4GB is van gemiddelde grootte. Acer biedt de Chromebook 13 in diverse modellen aan en stopt 32GB opslagruimte in het basismodel. Dat is niet zoveel, en gelukkig kun je het geheugen vergroten met een micro-sd-kaartje. Duurdere varianten hebben meer geheugen.

De accu houdt het tot tien uur vol en laadt snel op via de usb-c-stekker. De laptop ondersteunt de Play Store, heeft een toetsenbord met verlichte toetsen en een trackpad van glas. Je vingers glijden daarom prettiger over het oppervlak dan op een kunststof trackpad van goedkopere Chromebooks.

De Acer Chromebook 13 kost minimaal 599 euro. Je kan deze Chromebook kopen bij Coolblue.

