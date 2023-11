Steam-games spelen op je Chromebook: zo doe je dat

De nieuwste ChromeOS-update, Chrome OS 119, maakt het makkelijker om Steam-games op je Chromebook te spelen. Wij leggen in dit artikel uit hoe je dit voor elkaar krijgt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Games op je Chromebook

Wie al langer een Chromebook heeft, kent het vast wel: een fijne laptop voor browsen, e-mails versturen en streaming. Voor het spelen van games zijn de laptops met het besturingssysteem van Google echter (nog) niet bepaald geschikt. Toen een paar jaar geleden Chromebooks van merken als Samsung, Acer en Asus de mogelijkheid kregen om Android-apps te downloaden, was dit al een mooie stap vooruit.

Enkele Chromebooks kregen al de mogelijkheid om Steam-games te spelen, maar dat werd verborgen achter een flag. Dit betekent dat de functionaliteit er wel is, maar niet standaard voor iedereen is ingeschakeld. Wanneer je zelf ervoor kiest om een functionaliteit als Steam in te schakelen -wat elke gebruiker kan doen – komt deze beschikbaar. Naderhand kun je ook feedback versturen, zodat de functionaliteit eventueel standaard in ChromeOS komt te zitten.

Steam installeren op Chromebooks

Met de ChromeOS 119-update is het een stuk makkelijker geworden om je Steam-games te spelen. Zodra je deze update hebt geïnstalleerd, kun je op je Chromebook naar Steam zoeken via de app-bibliotheek. Als het goed is, vind je daar vervolgens de installer voor Steam.

Let wel op: Google heeft de feature enkel ingeschakeld voor apparaten die in staat zijn om Steam te draaien. Het kan dus zijn dat je op een oudere Chromebook de mogelijkheid niet krijgt.

Wanneer je Steam hebt geïnstalleerd, krijg je dezelfde manier van het platform instellen zoals je dat op een Windows-laptop zou doen. De games die compatibel zijn met Linux werken waarschijnlijk het meest soepel. Wel heeft ontwikkelaar Valve hard gewerkt aan de compatibiliteit met Proton, wat ze voornamelijk gebruiken voor de Steam Deck. De eigen handheld van het merk draait namelijk op Linux.

Toch draaien games die voornamelijk voor Windows zijn ontwikkeld ook prima via Steam. Verwacht alleen niet dat je de gloednieuwe AAA-games moeiteloos kunt draaien, al helemaal als je Chromebook enkel een geïntegreerde grafische kaart (internal GPU) heeft. Zelfs als de Steam-software moeiteloos op je Chromebook werkt, is hardware nog altijd de belangrijkste factor.

Indie-games als Stardew Valley of Strange Horticulture zullen ongetwijfeld erg soepel draaien. Cyberpunk 2077, Counter Strike 2 of Disney Dreamlight Valley zijn echter voor een overgroot deel van de Chromebook te veel eisen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als je Chromebook geen Steam kan draaien

Heb je de nieuwste update binnen, maar heb je de Steam-installer niet gevonden? Dan is de kans aanwezig dat je Chromebook niet aan de eisen voldoet. Dat wil niet meteen zeggen dat je de hoop moet opgeven om de games op het platform van Valve te kunnen spelen.

Er zijn gelukkig verschillende cloud gaming-diensten die het mogelijk maken om vanuit je browser de meeste games te kunnen spelen. Zo is er bijvoorbeeld GeForce Now, de cloud gaming-service van NVIDIA. Met een abonnement kun je bijvoorbeeld Xbox Game Pass, Steam en GOG verbinden aan je account en de games op je accounts vanuit de cloud spelen.

Heb je al een Xbox Game Pass-abonnement? Dan is de Xbox Cloud Gaming-app geschikt voor jou. Deze kan je op je Chromebook downloaden om via je browser alle AAA-games te spelen. Heb je ook een controller die compatibel met Xbox is? Dan kun je deze met je Chromebook verbinden via Bluetooth of een usb-kabel. Zo speel je gemakkelijk games als Sea Of Thieves, No Man’s Sky of Unpacking op je Chromebook, zonder omwegen of obstakels.