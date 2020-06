Het heeft er alle schijn van dat Google in 2020 een nieuwe Chromecast uitbrengt. Wat weten we al over dit mysterieuze apparaatje? In dit artikel verzamelen we de meest geloofwaardige Chromecast 2020-geruchten.



Chromecast 2020 geruchten: 5 verwachtingen

Dat Google aan een nieuwe Chromecast werkt is niet zo gek. De slimme hdmi-dongle is al jaren een van de succesvolste producten van het bedrijf. De afgelopen weken zien we steeds meer geruchten over een mogelijke opvolger naar buiten komen, dus is het tijd voor een overzicht.

1. Mogelijke opvolger van Chromecast Ultra

De codenaam van de mogelijke nieuwe Chromecast is Sabrina. Waarschijnlijk kiest Google uiteindelijk voor een andere naam, maar in een gelekte marketingvideo heeft het bedrijf het over de Sabrina.

Qua ontwerp lijkt Google een enigszins andere richting op te gaan. De nieuwe Android TV-box heeft namelijk een ovaalvormig ontwerp. De huidige Chromecast en Chromecast Ultra lijken juist meer op een hockeypuck.

Aan de aansluitmogelijkheden lijkt niets te veranderen. Je bevestigt de Chromecast 2020 aan de achterkant van je tv. Indien bovenstaande video het bij het juiste eind heeft verschijnt de vermeende Chromecast Ultra-opvolger in drie kleuren: roze, wit en zwart.

2. Nieuwe versie van Android TV

De Chromecast 2020 gaat op Android TV draaien. Googles besturingssysteem voor tv’s heeft wel een make-over ondergaan. In de video zien we dat er meer nadruk ligt op entertainment: je kunt bijvoorbeeld direct schakelen tussen streamingdiensten als HBO Now en YouTube.

Ook kan hij overweg met Dolby Vision, wat de beeldkwaliteit van films en series ten goede komt. Uiteraard ligt het in de lijn der verwachting dat ook Google Stadia een centrale rol inneemt. Waarschijnlijk kun je bijvoorbeeld je controller gebruiken om op het grote scherm van je tv te gamen.



3. Integratie met Nest

Google brengt al haar huishoudelijke apparaten sinds een tijdje uit onder de Nest-vlag. In de video van de nieuwe Chromecast zien we dan ook dat de Android TV-speler overweg kan met slimme deurbellen en videocamera’s van Nest. Waarschijnlijk gaat Sabrina hierbij als hub dienen, oftewel een centraal aansturingspunt voor het slimme huishouden.

4. Losse afstandsbediening

De Chromecast (Ultra) bedien je met je smartphone, maar straks kun je ook een losse afstandsbediening gebruiken, zo laat de gelekte marketingvideo zien. Met dit apparaatje kun je films en series pauzeren, terug- of vooruitspoelen en de Google Assistent activeren. Ook krijgt de afstandsbediening een ‘mute’-knop om het geluid uit te zetten.

5. Prijs en releasedatum

Volgens XDA Developers krijgt de Chromecast Ultra-opvolger een prijskaartje van rond de 80 dollar. Hij zou hiermee iets duurder zijn dan zijn voorganger, die in Amerika momenteel een adviesprijs van 69 dollar heeft. Over het Nederlandse prijskaartje is momenteel nog weinig bekend.

Waarschijnlijk wordt Sabrina binnenkort onthuld. Normaliter vindt Google I/O altijd in mei plaats, maar dit jaar gooide het coronavirus roet in het eten. Op dit evenement worden normaal gesproken nieuwe producten aangekondigd, zoals de Nest Wifi vorig jaar. Omdat I/O dit jaar niet plaatsvond lijkt het logisch dat Google in de komende weken/maanden een persbericht de deur uitdoet om de nieuwe Chromecast wereldkundig te maken.

Als eerste op de hoogte zijn van de Chromecast Ultra-opvolger? Houd dan onze site in de gaten, download de gratis Android Planet-app voor je smartphone of meld je aan voor de nieuwsbrief.