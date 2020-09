Volgens een nieuw gerucht wordt de Chromecast 2020 een stukje goedkoper dan de Chromecast Ultra. Eind deze maand moet de slimme hdmi-dongle te koop zijn.

Gerucht: Chromecast 2020-prijs is lager dan verwacht

Verschillende Amerikaanse retailers hebben in hun systemen een prijs staan voor de aankomende Chromecast. De genoemde verkoopprijs bij die winkels varieert van 49,99 dollar tot 59,99 dollar.

Daarbij is ook bekend geworden dat de nieuwe Chromecast, met codenaam ‘Sabrina’, in minimaal drie kleuren op de markt komt. De slimme hdmi-dongle wordt beschikbaar in ‘rock candy’, ‘como blue’ en ‘summer melon’. Die lichtroze variant verscheen eerder op uitgelekt marketingmateriaal.

De Amerikaanse webshop Target geeft nog een klein tipje van de sluier, want het apparaatje moet daar vanaf 30 september in de winkels liggen. Volgens geruchten wil Google de nieuwe Chromecast samen presenteren met verschillende apparaten. Zo verwachten we ook een nieuwe Google Nest Speaker. Eerder werd nog genoemd dat die eind augustus zou verschijnen voor zo’n 100 euro.

Naast die twee slimme apparaten, verwachten we ook de onthulling van de Google Pixel 4a 5G en Google Pixel 5. Die nieuwe smartphones van Google worden dan direct geleverd met Android 11. De releasedatum voor de nieuwe versie van het besturingssysteem is waarschijnlijk 8 september.

Meer over Chromecast 2020

Met een vermeende verkoopprijs van zo’n 60 dollar is de dongle een stuk goedkoper dan de Chromecast Ultra. Eerder lekte al info over het meeleveren van een afstandsbediening en ook krijgt de hdmi-stick waarschijnlijk integratie met Google Nest. Zo kan het apparaatje dienen als centrale hub voor al je slimme Nest-apparaten.

De dongle draait op een vernieuwde versie van Android TV en gaat de strijd aan met verschillende andere slimme tv-sticks. Zo moet de nieuwe Chromecast concurreren met bijvoorbeeld de Fire TV Stick van Amazon of de onlangs gepresenteerde Xiaomi Mi TV Stick.

