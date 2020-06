De nieuwe Chromecast komt eraan. Googles gadget is ontzettend geliefd, maar niet perfect. Deze 6 verbeteringen staan op onze Chromecast 2020-wensenlijst.

Chromecast 2020-wensenlijst: 6 mogelijke verbeteringen

Het is zo goed als zeker dat Google later dit jaar een nieuwe Chromecast aankondigt. De gadget liet zijn gezicht zien in een gelekte reclamevideo, de bijbehorende afstandsbediening dook op in een poster en Android-insiders zijn op de hoogte van de belangrijkste kenmerken. In dit artikel zetten we uiteen welke verbeteringen we hopen te zien. Dit is ons Chromecast 2020-wensenlijst.

1. Een eigen besturingssysteem

“Simpele hdmi-stick maakt je tv slim”, zo schreven we in onze review van de eerste Chromecast uit 2013. Inmiddels zijn we bijna 7 jaar verder en zijn nagenoeg alle tv’s van zichzelf al slim. De meeste woonkamerschermen kunnen overweg met Netflix, Spotify en YouTube en bij veel modellen kun je dit alles met een smartphone-app bedienen.

De Chromecast 2020 moet daarom een andere markt aanboren. Domme tv’s omtoveren in ‘smart tv’s’ is anno 2020 niet meer voldoende. Wij zouden daarom graag zien dat het apparaatje over zijn eigen besturingssysteem gaat beschikken zodat je niet meer bent overgeleverd aan het platform van je tv.

Ook kunnen ontwikkelaars dan aan de slag met het maken van unieke, op maat gemaakte apps voor de Chromecast. Het lijkt erop dat deze wens in vervulling gaat, want volgens geruchten draait de nieuwe Chromecast op Android TV.

2. Lolbroeken het zwijgen opleggen

Een van de fijnste Chromecast-functies is casten. Hierdoor kan iedereen in het huishouden een video op de tv afspelen, of bijvoorbeeld een liedje aan de afspeellijst toevoegen. Dit werkt prima, totdat iemand besluit te gaan klieren. De Chromecast behandelt alle gebruikers namelijk gelijkwaardig en dat kan chaotische situaties opleveren.

Wie momenteel lolbroeken buiten de Chromecast-deur wil houden sluit het apparaatje op een apart wifi-netwerk aan, en houdt de inlogcode voor zichzelf. Ook kun je natuurlijk de gastmodus aanzetten, al kleven hier ook duidelijke nadelen aan. Het zou daarom fijn zijn als hier met de volgende Chromecast stappen in worden gezet.

3. Afstandsbediening voor het slimme huis

Casten doe je vanaf je smartphone of computer. Vervolgens moet je dit apparaat erbij houden om het filmpje te pauzeren of een liedje over te slaan. Het zou fijn zijn om de Chromecast 2020 met een ‘ouderwetse’ afstandsbediening te kunnen besturen. Je hoeft hierdoor immers niet de hele tijd je smartphone erbij te houden. Gelukkig lijkt het erop dat het nieuwe model daadwerkelijk een afstandsbediening krijgt.

4. Microfoon voor digitale butler

Toen de eerste Chromecast uitkwam was het vreemd om tegen apparaten te praten. Tegenwoordig zijn we niet anders gewend. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de volgende Chromecast een ingebouwde Google Assistent heeft. Op die manier kun je bijvoorbeeld een nieuwe film opzetten met je stem, en hoef je dus niet op zoek naar de afstandsbediening.

5. Chromecast wordt kloppend hart

Steeds meer Nederlanders hebben slimme apparaten in huis, zoals een speaker, stofzuiger of deurbel. Google probeert hier op in te spelen met Home, haar eigen smart home-ecosysteem. In de Home-app op je Android-smartphone kun je bijvoorbeeld de verlichting in huis regelen of op afstand je camerabeelden in de gaten houden.

Je bent echter nog wel aan het relatief kleine telefoonscherm gebonden. Het zou daarom niet vreemd zijn als de volgende Chromecast als mogelijke hub gaat dienen, oftewel hét punt waar alle slimme huishoudelijke apparaten overzichtelijk bij elkaar komen. Google brengt immers steeds meer slimme producten uit, waaronder onlangs nog de Nest Wifi.

6. Vasthouden aan de roots

Tot slot is het belangrijk dat de Chromecast vasthoudt aan zijn roots. Het apparaatje is mede zo populair geworden vanwege de ijzersterke prijs-kwaliteitsverhouding. Voor een paar tientjes maak je iedere domme tv slim. We hopen dat de nieuwe versie op dit fundament voortbouwt en niet ineens tientallen euro’s duurder wordt. Betaalbaarheid mag dan ook niet ontbreken op de Chromecast 2020-wensenlijst.

Wanneer wordt de Chromecast 2020 onthuld?

Wanneer de Chromecast 2020 wordt aangekondigd, is nog even de vraag. Google I/O, het jaarlijkse Google-evenement waar nieuwe producten worden onthuld, ging dit keer niet door vanwege het coronavirus. Mogelijk organiseert het bedrijf later dit jaar nog een ander evenement om alle dingen alsnog met ons te delen. Ook is het goed mogelijk dat de onthullingen middels een persbericht worden afgehandeld.

Op de hoogte blijven van de Chromecast 2020? Houd dan onze site in de gaten, download de gratis Android Planet-app of meld je aan voor de nieuwsbrief. Onze redactie volgt alle ontwikkelingen op de voet!