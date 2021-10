Chromecast straks te bedienen met afstandsbediening in Google Home-app

Het wordt in de toekomst mogelijk om je Chromecast te bedienen met een afstandsbediening in de Google Home-app. Dat is fijn, want deze applicatie is ook beschikbaar in Nederland.

Chromecast bedienen met Google Home-app

Het is al mogelijk om de Chromecast met Google TV, Nvidia Shield en enkele slimme tv’s te bedienen met de Google TV-app voor Android, maar deze applicatie werkt niet in Nederland. De Google Home-app doet het hier wél en dat zou betekenen dat we ‘m kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de meest recente Chromecast (met Google TV) te besturen.

Hierdoor heb je niet meer per se de losse afstandsbediening nodig die met het apparaatje wordt geleverd. 9to5Google meldt dat het nog onduidelijk is wanneer de feature wordt toegevoegd aan de Google Home-app, maar al wel aanwijzingen naar de applicatie heeft gevonden in een recente teardown. Hierbij kijkt de website naar de code van de applicatie, op zoek naar sporen van nieuwe functies.

De afstandsbediening-functie gaat op eenzelfde manier werken als in de Google TV-app. Dit betekent dat je met je smartphone het volume kan aanpassen, de Google Assistent oproept met een druk op een knop en over je smartphonescherm kan swipen om door de interface van je Chromecast te navigeren. Ook is er een handige terug- en home-knop.

Meer nieuws over de Chromecast

Zodra de afstandsbediening is toegevoegd aan de Google Home-app, lees je het uiteraard op Android Planet. Eerder deze week werd duidelijk dat de Chromecast met Google TV nu door Ziggo wordt verkocht. De televisie- en internet-aanbieder zegt dat je het apparaatje kan gebruiken voor een tweede of derde tv in huis. Je gebruikt de Ziggo Go TV-app dan om televisieprogramma’s (terug) te kijken.

De Chromecast met Google TV is de meest recente hdmi-dingle van Google, die overigens niet officieel in Nederland is verschenen. De normale Chromecast is hier wel uitgebracht, maar heeft minder functies dan zijn Google TV-broertje. De Chromecast met Google TV beschikt over een volledige interface, afstandsbediening, standaard 4K-ondersteuning en nog veel meer. In de Chromecast met Google TV review (en de video hieronder) vertellen we je er alles over.

