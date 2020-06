Er zijn foto’s opgedoken van Google’s vermeende Chromecast Ultra-opvolger met een Android TV-interface en bijbehorende afstandsbediening.



Chromecast met Android TV en afstandsbediening foto’s

De foto’s van Google’s mogelijke Chromecast Ultra-opvolger zouden afkomstig zijn uit een marketingvideo van Google. De video is volgens een bericht van XDA Developers verkregen uit een nog onuitgebrachte software-versie die een ontwikkelaar heeft bemachtigd. Het bericht geeft niet de video weg, maar deelt wel een aantal screenshots.

Google’s aankomende Chromecast Ultra-opvolger met codenaam ‘Sabrina’ heeft volgens de foto’s een ovaalvormig ontwerp. Dit is anders dan bij de vorige Chromecast-apparaten die een ronde vorm hebben. Het lijkt het erop dat Google’s nieuwe Android TV-dongle beschikbaar wordt in het zwart, wit en een nieuwe lichtroze kleur.

De video toont alleen de bovenste helft van de afstandsbediening. Deze bevestigt wel een paar bedieningsonderdelen, waaronder de verwachte Google Assistent-knop. Ook interessant is de navigatiecirkel. Deze ziet eruit alsof hij mogelijk ook veegbewegingen ondersteunt.

Tot slot zijn er ook afbeeldingen die een beeld geven van de Android TV-gebruikersinterface. Aan de onderkant zie je een lijst met programma’s en films met daarboven groot weergegeven plaatjes van aanbevolen content. Op de derde foto zie je dat het apparaat ook ondersteuning biedt voor Google Nest-deurbellen en videocamera’s.

Verwachtingen van Chromecast Ultra-opvolger

Volgens de metagegevens van het firmware-bestand is de video gemaakt op 10 oktober 2019. Dit was vijf dagen voor de lancering van de Google Pixel 4. De video is dus al maanden oud, waardoor het onzeker is of dit het uiteindelijke ontwerp is. Het lijkt echter aannemelijk dat we zoiets kunnen verwachten van Google’s komende streaming-apparaat.



Het was al langer geleden bekend dat Google een Chromecast Ultra-opvolger met Android TV-software en een afstandsbediening zou uitbrengen. Een tijdje geleden werd het duidelijk dat Google verschillende certificeringen had aangevraagd voor een apparaat dat overeenkomt met de foto’s van XDA Developers.

