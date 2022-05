Google gaat Chromecast naar je auto en Chromebook brengen

Goed nieuws voor autorijders. Google werkt aan een Chromecast-functie om muziek en andere media van je smartphone naar het entertainmentsysteem van je auto te casten. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe functie uitrolt.

Chromecast komt naar je auto en Chromebook

Google deed de aankondiging op het podium van I/O, het grootste Google-evenement van het jaar. Details ontbreken nog, maar het komt erop neer dat er een castfunctie aankomt om media van telefoons naar auto’s te streamen.

Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om een Spotify-liedje via je telefoon naar je autoradio te casten, net zoals je dat nu momenteel met een Chromecast doet. De functie staat los van Android Auto, Googles platform voor onderweg.

Verder is het nog onduidelijk hoe de functie precies gaat werken. Details over welke auto’s de functie gaan ondersteunen ontbreken bijvoorbeeld nog. Ook zijn er vraagtekens over wat voor soort mediabestanden je kunt afspelen. Een mogelijkheid is dat je bepaalde soorten media niet kunt casten vanwege veiligheidsredenen, zoals video’s.

Casten komt ook naar Chromebooks en andere gadgets

Daarnaast werkt Google aan een mogelijkheid om video’s van Android-telefoons naar Chromebooks te casten. Deze aankondiging was geen grote verrassing, aangezien de functie al eerder opdook in een testversie van Android 13.

Tot slot kondigde Google tijdens I/O aan dat de castmodus naar meer tv’s, soundbars en speakers van andere bedrijven komt. Namen als Bang & Olufsen, Bose, JBL, Sennheiser en Sony werden genoemd.

Meer over Google I/O 2022

Tijdens Google I/O 2022 deed het bedrijf meerdere aankondigingen. De meest belangrijke onthulling is Android 13, dat later dit jaar uitkomt. Verder presenteerde het bedrijf de Google Pixel 6a. Deze telefoon komt niet officieel in Nederland uit, maar wel in Duitsland. Het toestel kost daar 459 euro. Ook werkt Google aan haar eerste smartwatch, de Pixel Watch, en een tablet.

