Google pakt uit: deze features komen naar Chromecast

CES, ook wel Consumer Electronics Show, is in volle gang. Ook Google is in de partij en kondigt een boel nieuws aan. Opvallend genoeg heeft de techgigant vooral een aantal nieuwe Chromecast-features in petto. We praten je snel bij.

Meer apparaten met Chromecast

We hadden het er deze week al over na de presentatie van LG: verschillende nieuwe tv’s van het merk die in 2024 uitgebracht worden, krijgen een ingebouwde Chromecast. Steeds vaker is de ingebouwde Chromecast beter dan een eigen variant van merken zoals LG en dus loont het voor fabrikanten om hierin mee te gaan.

Er is voor Google ook duidelijk een plan om Matter-producten in je smart home-lijn aan te kunnen. LG-tv’s en verschillende Google TV- en Android TV-aangestuurde apparaten kunnen voortaan een Google Home-hub te zijn. Zo kun je er straks bijvoorbeeld lampen mee bedienen, gordijnen dicht doen of bepalen hoe je smart home reageert als je thuiskomt.

TikTok kijken op je Chromecast

TikTok is een razend populair platform, dus is het logisch dat Google hier iets mee wil doen. Het techbedrijf kondigt aan dat de Chromecast binnenkort de mogelijkheid biedt om TikTok en andere apps met korte video-content te casten. En dat niet alleen: de manier van kijken ziet er nog gelikt uit ook.

Voorheen moest je een aantal stappen zetten om je smartphone naar je tv te kunnen casten, zelfs als je een Chromecast had. En als het lukte, was de ervaring ook niet altijd even soepeltjes. Deze nieuwe Chromecast-feature is dus een behoorlijke verbetering.

Je kan TikTok-video’s op je televisie afspelen door naar de app te gaan en rechtsboven op het cast-icoontje te tikken. Daarna kan je achterover leunen: met automatisch afspelen standaard ingeschakeld ga je direct door naar de volgende TikTok.

Naar apparaten dichtbij casten

Google wil het casten van content van je smartphone naar je Pixel-tablet nog eenvoudiger maken. Daarom introduceert het bedrijf de feature om naar apparaten in de buurt te kunnen casten. Eerder vorig jaar is de feature al gespot: wanneer je media op je tablet bekijkt en je smartphone dichtbij houdt, krijg je de optie om daar verder te kijken.

Het bespaart je het opzoeken en aanzetten van de content op je apparaat. Wel moet je Pixel-tablet op de dock staan en aangemerkt worden als een middel om te casten. Er zijn wel wat haken en ogen: deze cast-feature is alleen beschikbaar voor Pixel Pro-toestellen.